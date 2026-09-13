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Enorme blunder bij Man United - Man City: scheidsrechtersorganisatie maakt excuses

13 september 2026, 22:27
Erling Haaland
Foto: © Imago
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Manchester United heeft alsnog gelijk gekregen na de veelbesproken 0-1 van Erling Haaland in de derby tegen Manchester City. Pro Ref, de Engelse scheidsrechtersorganisatie, heeft bevestigd dat de VAR een beoordelingsfout heeft gemaakt. United is zondagavond persoonlijk op de hoogte gebracht en het incident wordt opnieuw onderzocht.

Haaland maakte in de zestigste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Aanvankelijk werd de treffer wegens buitenspel afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR bleek Patrick Dorgu de Noorse spits toch onside te houden.

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De grote discussie draaide vervolgens om Enzo Fernández. De middenvelder stond wél buitenspel en dook naar de bal, vlak voor Lisandro Martínez. Volgens de VAR raakte Fernández de bal niet en was er daarom geen sprake van strafbaar buitenspel. Die beoordeling blijkt nu onjuist te zijn geweest.

"Bij dezelfde aanval werd vastgesteld dat Enzo Fernández de bal niet speelde, waardoor de beoordeling van een mogelijke buitenspelsituatie subjectief werd", verklaart Pro Ref. "In dit geval heeft de VAR echter niet onderkend welke waarschijnlijke invloed zijn positie had en had hij een on-field review moeten adviseren."

De arbitrageorganisatie heeft inmiddels contact gezocht met Manchester United. "We hebben deze avond contact opgenomen met Manchester United om te erkennen dat er naar onze mening sprake was van een beoordelingsfout. Het incident zal worden geëvalueerd."

Martínez, Carrick en Neville krijgen gelijk

Daarmee krijgen Martínez en manager Michael Carrick alsnog bijval voor hun felle kritiek direct na de derby. Martínez stelde dat hij vanwege Fernández naar de buitenspel staande middenvelder moest bewegen, waardoor Haaland vrij kon komen. "Hij stond daar en ik ging naar hem toe omdat hij voor me stond. Daardoor kwam Haaland vrij", zei de verdediger.

Carrick noemde de uitleg van de arbitrage zelfs 'ongelooflijk'. "Als je met een verdediger naast je naar de bal duikt, heb je invloed op de situatie", stelde de United-manager.

Ook Gary Neville voorspelde kort na afloop al dat de arbitrage op de beslissing zou terugkomen. "Er bestaat geen twijfel over dat Enzo de bal probeert te spelen en Lisandro Martínez hindert. Ik denk dat ze hierop terugkomen en erkennen dat ze het verkeerd hebben beoordeeld", zei hij.

Neville ging nog een stap verder en verwachtte een verontschuldiging aan het adres van United. Die voorspelling is enkele uren later in feite uitgekomen: Pro Ref heeft de club rechtstreeks laten weten dat de VAR de situatie verkeerd heeft ingeschat.

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