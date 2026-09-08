Een déjà vu voor Pol van Boekel dinsdagavond in het Champions League-duel tussen FC Porto en Manchester City. De Nederlandse arbiter werd geconfronteerd met een situatie die sterk deed denken aan de overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, afgelopen zaterdag in de Eredivisie tussen Ajax en PSV.

Van Boekel werd afgelopen zaterdag bekritiseerd omdat hij als VAR niet ingreep bij een overtreding van Van Bommel bij Ajax – PSV (1-3). Daardoor bleef de gele kaart staan die scheidsrechter Sander van der Eijk toekende, maar volgens scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen had Van Bommel rood moeten krijgen. Een dag later maakte journalist Mike Verweij van De Telegraaf bekend dat Van Boekel waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste seizoen in het betaald voetbal.

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Van Boekel was dinsdagavond opnieuw VAR, ditmaal bij het Champions League-duel tussen FC Porto en Manchester City. De arbiter beleefde in de 41ste minuut van de wedstrijd een déjà vu: Marc Guéhi ging roekeloos een duel aan met Gabri Veiga en raakte zijn tegenstander daarbij vol met de elleboog. De charge van Guéhi zorgde voor een forse bloeding op het hoofd van de middenvelder van FC Porto, maar Szymon Marciniak besloot niet eens te fluiten voor een overtreding.

Trainer Francesco Farioli van FC Porto reageerde woedend langs de zijlijn en beklaagde zich bij vierde official Pawel Raczkowski. Van Boekel was de VAR van dienst en kreeg assistentie van landgenoot Dennis Higler. De twee Nederlanders zagen echter geen reden om Marciniak naar het VAR-scherm te roepen, hetgeen online tot verbijstering leidt bij veel kijkers. Manchester City bleef daardoor met elf man staan en won door twee doelpunten van Erling Braut Haaland uiteindelijk met 0-2 in Portugal. Gabri Veiga kon de wedstrijd overigens wel hervatten.

“Hoe is het mogelijk dat Guéhi geen rode kaart krijgt voor deze roekeloze charge?”, vraagt een buitenlandse kijker zich af op X. Iemand anders voegt daaraan toe: “Dat is een roekeloze en geweldige tackle.”

Ook veel Nederlandse kijkers reageren geschokt. Een supporter van PSV richt zich speciaal tot de KNVB: “Paul van Boekel kan echt niet meer. We maken ons belachelijk als land. Een ezel stoot zich niet twee keer aan een steen. Paul wel!”