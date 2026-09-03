Hélène Hendriks houdt er geen rekening mee dat ze Vandaag Inside op termijn gaat presenteren. Vorige week zou intern overleg hebben plaatsgevonden bij Talpa over de toekomst van het programma en de rol van presentator Wilfred Genee. De kans bestaat dat Genee afgewisseld zal worden, maar Hendriks heeft nog niets vernomen.

De contracten van vaste gezichten Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp lopen volgend jaar af. “We weten wel allemaal als dat vlaggenschip gaat stranden, en dat gaat een keer gebeuren, dat je dan wel een plan moet hebben”, zegt Hendriks in een interview met De Telegraaf. “Ik hoop dat ze na dit jaar doorgaan. Gelukkig heeft Johan Derksen aangegeven dat hij wil blijven.”

Artikel gaat verder onder video

Hendriks is niet gepolst om een grotere rol te spelen. “Ik houd er in mijn hoofd geen rekening mee, en er is aan mij ook niets gevraagd. Ik doe voor Ziggo Sport het Europees voetbal op dinsdag tot en met donderdag. Dus ik heb weinig bewegingsruimte. Tenzij partijen er samen uit kunnen komen, maar dan moet ik het ook nog willen”, zegt de presentatrice van De Oranjezomer, De Oranjewinter en De Oranjezondag.

Er gaan geruchten dat Genee in gesprek is met RTL. Talpa-baas Frans Klein houdt zich daarover op de vlakte. “Ik weet niet of hij naar die zender wil. Zolang je onder contract staat, ga ik ervan uit dat mensen zich aan de afspraken houden. Als dat afloopt, is het niet gek dat mensen ook weleens om zich heen gaan kijken.” Als het aan Klein ligt, blijft Vandaag Inside wel bij Talpa. “Dat is voor ons optie a, b en c.”