Johan Derksen spreekt zich uit over grote verandering bij Vandaag Inside

Johan Derksen heeft voor de camera's van RTL Boulevard duidelijk gereageerd op de geruchten rondom Wilfred Genee. Er wordt gesuggereerd dat de presentator van Vandaag Inside mogelijk een kleinere rol zou krijgen in het programma.

Onlangs kwam via het juicekanaal RealityFBI naar buiten dat Wilfred Genee mogelijk een kleinere rol krijgt bij Vandaag Inside. Het zou volgens het juicekanaal denkbaar zijn dat Genee een deel van zijn presentatieklussen neerlegt. Thomas van Groningen zou in beeld zijn om een deel van het gat op te vullen, terwijl ook Raymond Mens vaker aan tafel zou kunnen verschijnen. Er zouden vergaderingen zijn geweest met de Talpa-directie om mogelijke veranderingen binnen het programma te bespreken.

Artikel gaat verder onder video

Johan Derksen ontkent dat stellig. De 77-jarige analist werd op het Mediapark door RTL Boulevard naar de geruchten gevraagd: "Je moet juicekanalen niet te serieus nemen. Ik word bijna dagelijks gebeld als er wat op een juicekanaal heeft gestaan. Dat is klinkklare onzin. Er is geen sprake van. Er is geen vergadering geweest en die staat niet gepland."

Derksen weet nog niet hoe de toekomst van het programma eruit gaat zien. "Ik ben 77 jaar en ik heb mijn beste tijd gehad. Maar die twee (Van der Gijp en Genee, red.) moeten nog tien jaar. Dus als je dan bij RTL meer toekomst ziet, dan heb ik daar begrip voor dat ze dat willen."

René van der Gijp heeft weinig meegekregen van de geruchten, maar zou het wel begrijpen als Genee kiest voor een kleinere rol: "Hij heeft groot gelijk als hij een kleinere rol gaat aannemen volgend seizoen. Het is toch wat elke dag, vijf dagen in de week."