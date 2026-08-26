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'Grote verandering aanstaande bij Vandaag Inside'

26 augustus 2026, 15:49
Vandaag Inside met Wilfred Genee, Rene van der Gijp en Johan Derksen
Foto: © Imago
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Bij Vandaag Inside is mogelijk een grote verandering aanstaande. Volgens het Instagram-kanaal Reality FBI vindt deze week topoverleg plaats over de toekomst van het SBS6-programma. De rol van presentator Wilfred Genee zal daarbij ter sprake komen.

Genee is sinds de start van Vandaag Inside de vaste presentator en presenteerde ook alle voorlopers van het programma, met vaste gasten Johan Derksen en René van der Gijp. Slechts sporadisch werd hij vervangen, bijvoorbeeld in december 2025. Toen zat Thomas van Groningen twee dagen aan het hoofd van de tafel, omdat Genee met vakantie was.

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Genee heeft nooit een geheim gemaakt van zijn ambities om meer te doen. Hij heeft zijn eigen podcast en radioprogramma bij BNR en was deze zomer op SBS6 te zien met een programma over de liefde. Hoewel hij maandag weer begon met Vandaag Inside, is het denkbaar dat Genee 'een deel van zijn presentatieklussen neerlegt', speculeert Reality FBI. Van Groningen zou in beeld zijn om het gat op te vullen, terwijl ook Raymond Mens vaker aan tafel zou kunnen verschijnen.

Derksen: 'Niemand is onvervangbaar'

Onlangs zei Derksen in De Telegraaf nog dat Wilfred 'niet onvervangbaar is'. "Je hebt Hélène (Hendriks, red.) en Thomas achter de hand. Niemand is onmisbaar, ik ook niet."

Van Groningen liet aan het Algemeen Dagblad weten open te staan voor een grotere rol. "Wilfred is de geestelijke vader van dat format. Natuurlijk, ze mogen me altijd bellen, maar dan moeten de mensen niet denken dat het programma hetzelfde niveau houdt", toonde Van Groningen zich nederig.

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