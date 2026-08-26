Live voetbal

Bondscoach Xavi maakt kennis met Johan Derksen: 'Ben je geïnformeerd?'

26 augustus 2026, 08:54
Xavi en Johan Derksen
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Een verslaggever van SBS6 heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal kennis laten maken met Johan Derksen. De journalist waarschuwde de Spaanse oefenmeester voor de kritische mening van de besnorde analist.

Xavi maakte dinsdagmiddag kennis met de Nederlandse media. Na afloop van zijn persconferentie stond de Spaanse oefenmeester ook verschillende media één-op-één te woord. Ook SBS6 kreeg de kans om Xavi te spreken. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal kreeg daarbij een wel heel opmerkelijke vraag van een journalist.

Artikel gaat verder onder video

"Ben je door de KNVB geïnformeerd over de grote criticasters van het Nederlands elftal? Valentijn Driessen en Johan Derksen?", vroeg de verslaggever aan de Spaanse coach. Xavi begon vervolgens direct te lachen. "Ik heb al bij Barcelona getraind. Dus ik begrijp de media. Ik ben hier om positief te zijn, om resultaten te boeken. Misschien wordt de kritiek dan wat minder", reageerde hij.

Derksen is positief over Xavi

Die kritiek is er voorlopig nog niet. Derksen is juist behoorlijk positief over de nieuwe bondscoach. "Ik vind het een sympathieke man", zei Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. "Ik vind dat we hem het voordeel van de twijfel moeten geven, want hij heeft een ontzettend goed cv. Over voetbal hoef je hem niks te vertellen, dat vind ik al prettig."

Heb jij vertrouwen in de nieuwe bondscoach van Oranje?

Laden...
81 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Marco van Basten

Marco van Basten: 'Ik ben klaar met voetbal. Als ik naar Ajax kijk...'

  • Gisteren, 11:45
  • Gisteren, 11:45
  • 10
Rafael van der Vaart

Van der Vaart: 'Ik wilde dat Oranje zou verliezen. Iedereen die dat ontkent, liegt'

  • ma 24 augustus, 21:17
  • 24 aug. 21:17
  • 7
Ronald Koeman / Oranje / Marokko

Nieuwe onthulling over Nederland - Marokko: 'Ronald Koeman gaat...'

  • ma 24 augustus, 19:05
  • 24 aug. 19:05
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws