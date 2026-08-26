Een verslaggever van SBS6 heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal kennis laten maken met Johan Derksen. De journalist waarschuwde de Spaanse oefenmeester voor de kritische mening van de besnorde analist.

Xavi maakte dinsdagmiddag kennis met de Nederlandse media. Na afloop van zijn persconferentie stond de Spaanse oefenmeester ook verschillende media één-op-één te woord. Ook SBS6 kreeg de kans om Xavi te spreken. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal kreeg daarbij een wel heel opmerkelijke vraag van een journalist.

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"Ben je door de KNVB geïnformeerd over de grote criticasters van het Nederlands elftal? Valentijn Driessen en Johan Derksen?", vroeg de verslaggever aan de Spaanse coach. Xavi begon vervolgens direct te lachen. "Ik heb al bij Barcelona getraind. Dus ik begrijp de media. Ik ben hier om positief te zijn, om resultaten te boeken. Misschien wordt de kritiek dan wat minder", reageerde hij.

Derksen is positief over Xavi

Die kritiek is er voorlopig nog niet. Derksen is juist behoorlijk positief over de nieuwe bondscoach. "Ik vind het een sympathieke man", zei Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. "Ik vind dat we hem het voordeel van de twijfel moeten geven, want hij heeft een ontzettend goed cv. Over voetbal hoef je hem niks te vertellen, dat vind ik al prettig."