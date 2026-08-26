Ajax slaat toe bij Atlético Madrid: Gerónimo Spina op weg naar Amsterdam

Technisch directeur Jordi Cruijff blijft bij Ajax gebruikmaken van zijn Spaanse connecties. Volgens Voetbal International gaan de Amsterdammers zich namelijk versterken met Gerónimo Spina, een 21-jarige verdediger van Atlético Madrid.

Spina staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Atlético Madrid. De Argentijnse verdediger werd destijds transfervrij overgenomen van Club Estudiantes de La Plata.

Spina brak echter nooit door bij Atlético Madrid: sinds zijn komst van Estudiantes maakte hij nog geen minuten in de hoofdmacht van de Spanjaarden. Ajax ziet echter wel toekomst in de voormalig jeugdinternational van Argentinië en gaat hem op korte termijn vastleggen.

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De bedoeling is dat Spina zijn wedstrijden in eerste instantie voor Jong Ajax gaat spelen. Ajax betaalt volgens het vaak goed geïnformeerde X-account WFCGRONINGEN 400.000 euro exclusief bonussen om het tot medio 2027 doorlopende contract van Spina bij Atlético Madrid af te kopen.