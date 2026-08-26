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Ajax slaat toe bij Atlético Madrid: Gerónimo Spina op weg naar Amsterdam

26 augustus 2026, 07:25
Gerónimo Spina
Foto: © Imago
5 reacties
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Demen Bulbul | Redacteur
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Technisch directeur Jordi Cruijff blijft bij Ajax gebruikmaken van zijn Spaanse connecties. Volgens Voetbal International gaan de Amsterdammers zich namelijk versterken met Gerónimo Spina, een 21-jarige verdediger van Atlético Madrid.

Spina staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Atlético Madrid. De Argentijnse verdediger werd destijds transfervrij overgenomen van Club Estudiantes de La Plata.

Spina brak echter nooit door bij Atlético Madrid: sinds zijn komst van Estudiantes maakte hij nog geen minuten in de hoofdmacht van de Spanjaarden. Ajax ziet echter wel toekomst in de voormalig jeugdinternational van Argentinië en gaat hem op korte termijn vastleggen.

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De bedoeling is dat Spina zijn wedstrijden in eerste instantie voor Jong Ajax gaat spelen. Ajax betaalt volgens het vaak goed geïnformeerde X-account WFCGRONINGEN 400.000 euro exclusief bonussen om het tot medio 2027 doorlopende contract van Spina bij Atlético Madrid af te kopen.

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dilima1966
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Die jonge is gehaald voor jong ajax : Gerónimo Spina is een goede talent en zal ajax een gaan halen

Brabo64
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Brabo64
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Ajeto!
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@Brabo64, al 3 transferperiodes achter elkaar en het zal mij verbazen of dat nog gaat lukken zo voor het sluiten van de markt

Kramer
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.046 Reacties
1.171 Dagen lid
18.944 Likes
dilima1966
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Die jonge is gehaald voor jong ajax : Gerónimo Spina is een goede talent en zal ajax een gaan halen

Brabo64
11 Reacties
30 Dagen lid
18 Likes
Brabo64
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Jordi....we hebben een ervaren 6 nodig

Ajeto!
717 Reacties
1.429 Dagen lid
3.925 Likes
Ajeto!
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@Brabo64, al 3 transferperiodes achter elkaar en het zal mij verbazen of dat nog gaat lukken zo voor het sluiten van de markt

Kramer
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3.211 Reacties
1.429 Dagen lid
20.631 Likes
Kramer
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400k is een gokje waard zou ik zeggen.

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G. Spina

G. Spina
Atlético Madrileño
Team: Atlético
Leeftijd: 21 jaar (9 feb. 2005)
Positie: Verdediger
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
7
0
2025/2026
Atlético
0
0
2024/2025
Atlético
20
0
2024/2025
Atlético
0
0

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