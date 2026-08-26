Ajax slaat toe bij Atlético Madrid: Gerónimo Spina op weg naar Amsterdam

Technisch directeur Jordi Cruijff blijft bij Ajax gebruikmaken van zijn Spaanse connecties. Volgens Voetbal International gaan de Amsterdammers zich namelijk versterken met Gerónimo Spina, een 21-jarige verdediger van Atlético Madrid.
Spina staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Atlético Madrid. De Argentijnse verdediger werd destijds transfervrij overgenomen van Club Estudiantes de La Plata.
Spina brak echter nooit door bij Atlético Madrid: sinds zijn komst van Estudiantes maakte hij nog geen minuten in de hoofdmacht van de Spanjaarden. Ajax ziet echter wel toekomst in de voormalig jeugdinternational van Argentinië en gaat hem op korte termijn vastleggen.
De bedoeling is dat Spina zijn wedstrijden in eerste instantie voor Jong Ajax gaat spelen. Ajax betaalt volgens het vaak goed geïnformeerde X-account WFCGRONINGEN 400.000 euro exclusief bonussen om het tot medio 2027 doorlopende contract van Spina bij Atlético Madrid af te kopen.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
400k is een gokje waard zou ik zeggen.