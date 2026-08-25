Winston Bogarde spreekt zich hard uit over Ajax: 'Het niveau is...'

Winston Bogarde heeft geen enkel contact meer met Ajax. Dat laat de oud-verdediger weten in een interview met ESPN. Bogarde volgt de prestaties van de Amsterdamse club en heeft daar een duidelijke mening over.

Winston Bogarde was jarenlang actief voor Ajax, zowel als speler als in verschillende functies binnen de club. De voormalig verdediger maakte in de jaren negentig deel uit van het succesvolle Ajax van Louis van Gaal. Na zijn spelerscarrière keerde Bogarde terug naar Amsterdam, waar hij onder meer actief was als jeugdtrainer en later als assistent-trainer van het eerste elftal. In 2022 vertrok hij bij Ajax, nadat de club had besloten zijn aflopende contract niet te verlengen.

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Sindsdien heeft hij nauwelijks nog contact met de Amsterdamse club. "Er is totaal geen contact, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ajax is met hun eigen ding bezig en ik ben met mijn eigen ding bezig. Ik vind het prima zo", zegt Bogarde bij ESPN. De prestaties van de club volgt hij ondertussen nog wel.

"Het is van Champions League naar Conference League gegaan, dus ik denk dat het duidelijk is dat het niveau zwaar en zwaar naar beneden is", stelt Bogarde. "De norm is naar beneden en dat zie je ook iedere week op het veld."