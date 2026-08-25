René van der Gijp heeft zich op pijnlijke wijze uitgesproken over FC Groningen-voetballer . De analist zet de speler van de Groningers zwaar voor schut in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Schreuders wordt onder meer een lilliputter genoemd.

Schreuders speelde zondag als rechtsback tegen PSV. Het is sinds dit seizoen zijn nieuwe positie; vorig seizoen kwam hij nog uit op het middenveld, maar Dick Lukkien wil hem dit seizoen op deze plek in het veld gaan gebruiken, Tegen PSV had de Groninger het echter bijzonder lastig met Ruben van Bommel, die een uitstekende wedstrijd speelde op de linkerflank bij PSV.

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"Ik zit gisteren te kijken naar PSV en Groningen en dan zie ik die jongen van Van Bommel elke keer die lilliputter voorbij komen", begint Van der Gijp lachend in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dan denk ik bij mezelf: maar die loopt Sjaak Swart nu ook nog voorbij. Ik zag hem elke keer achter Van Bommel aan rennen. Toen zei de commentator nog: hij is van origine geen rechtsback. Toen dacht ik: dat had ik na vijf minuten ook wel door!"

Ook Wim Kieft was niet onder de indruk van Schreuders' optreden. "Die coach Dick Lukkien, wat overigens een heel leuke man is, zei ook dat dit misschien niet zijn positie was, maar dat hij hier wel van leert. Nou, hier leert hij niets van. Dit kan toch niet?", oordeelt de analist.