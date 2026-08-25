FC Twente wordt de dupe van misdragende Feyenoord-fans

De lokale autoriteiten in Leeuwarden hebben besloten dat er geen uitsupporters welkom zijn bij het duel tussen SC Cambuur en FC Twente. Dat heeft FC Twente dinsdag bekendgemaakt.
De aanleiding is het vuurwerkincident tijdens SC Cambuur - Feyenoord van zondag. In de twaalfde minuut werd vanuit het Feyenoord-vak massaal vuurwerk afgestoken. Een deel van het vuurwerk kwam terecht in de buurt van Cambuur-supporters. Daarbij raakten zeven mensen gewond.
De lokale driehoek heeft daarop besloten om komende zondag geen supporters van FC Twente toe te laten bij de wedstrijd tegen SC Cambuur, zo meldt de Enschedese club in een persbericht. Dat besluit zorgt voor grote teleurstelling bij FC Twente. De supporters van de Tukkers worden immers getroffen door een incident waarbij zij geen betrokkenheid hadden.
FC Twente-directeur Dominique Scholten reageert op de clubsite: "Het is zeer kwalijk dat er door afgestoken vuurwerk zondag gewonden zijn gevallen. Voor onze supporters, spelers en de club is het zeer teleurstellend dat dit besluit is genomen. We zijn in gesprek geweest met de lokale driehoek om met hen mee te denken, zodat supporters alsnog welkom waren. Daar is helaas geen gehoor aan gegeven. Ondanks dat wij er part noch deel aan hebben, moeten wij ons neerleggen bij het besluit van de lokale driehoek."
SC Cambuur heeft inmiddels ook gereageerd: "Er is gisteravond een extra overleg geweest tussen de lokale driehoek en SC Cambuur. Hier is uitgekomen dat er meer tijd nodig is voor een grondige evaluatie van de gebeurtenissen en de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dit maakt dat de lokale driehoek heeft besloten om bij de aankomende thuiswedstrijd tegen FC Twente (zondag 30 augustus) geen uitsupporters toe te laten in het Kooi Stadion. Gezien de ernst van de gebeurtenissen van afgelopen zondag een besluit dat, hoe betreurenswaardig ook, wij als club zijnde in dit geval alleen maar kunnen respecteren en steunen. Dit uit respect voor de slachtoffers en de veiligheid van al onze supporters aanwezig in het stadion."
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De argumenten vanuit Cambuur snap ik volledig. Eerst binnen de eigen organisatie kijken wat beter kan. Er moeten nu geen nieuwe slachtoffers vallen. De maffia genaamd KNVB zouden ook een standpunt moeten innemen de lafbekken nav het incident afgelopen zondag. Zeer laag bij de grond.
Als de knvb eerlijk had willen zijn dan had Feijenoord geen publiek mogen binnenlaten bij thuis wedstrijden of meenemen naar uitwedstrijden zolang het onderzoek loopt. Gezien de idiote reactie maandag op de gebeurtenissen van de zo genoemde supporters zou dit niet meer dan terecht zijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De argumenten vanuit Cambuur snap ik volledig. Eerst binnen de eigen organisatie kijken wat beter kan. Er moeten nu geen nieuwe slachtoffers vallen. De maffia genaamd KNVB zouden ook een standpunt moeten innemen de lafbekken nav het incident afgelopen zondag. Zeer laag bij de grond.
Als de knvb eerlijk had willen zijn dan had Feijenoord geen publiek mogen binnenlaten bij thuis wedstrijden of meenemen naar uitwedstrijden zolang het onderzoek loopt. Gezien de idiote reactie maandag op de gebeurtenissen van de zo genoemde supporters zou dit niet meer dan terecht zijn.