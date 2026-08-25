FC Twente wordt de dupe van misdragende Feyenoord-fans

De lokale autoriteiten in Leeuwarden hebben besloten dat er geen uitsupporters welkom zijn bij het duel tussen SC Cambuur en FC Twente. Dat heeft FC Twente dinsdag bekendgemaakt.

De aanleiding is het vuurwerkincident tijdens SC Cambuur - Feyenoord van zondag. In de twaalfde minuut werd vanuit het Feyenoord-vak massaal vuurwerk afgestoken. Een deel van het vuurwerk kwam terecht in de buurt van Cambuur-supporters. Daarbij raakten zeven mensen gewond.

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De lokale driehoek heeft daarop besloten om komende zondag geen supporters van FC Twente toe te laten bij de wedstrijd tegen SC Cambuur, zo meldt de Enschedese club in een persbericht. Dat besluit zorgt voor grote teleurstelling bij FC Twente. De supporters van de Tukkers worden immers getroffen door een incident waarbij zij geen betrokkenheid hadden.

FC Twente-directeur Dominique Scholten reageert op de clubsite: "Het is zeer kwalijk dat er door afgestoken vuurwerk zondag gewonden zijn gevallen. Voor onze supporters, spelers en de club is het zeer teleurstellend dat dit besluit is genomen. We zijn in gesprek geweest met de lokale driehoek om met hen mee te denken, zodat supporters alsnog welkom waren. Daar is helaas geen gehoor aan gegeven. Ondanks dat wij er part noch deel aan hebben, moeten wij ons neerleggen bij het besluit van de lokale driehoek."

SC Cambuur heeft inmiddels ook gereageerd: "Er is gisteravond een extra overleg geweest tussen de lokale driehoek en SC Cambuur. Hier is uitgekomen dat er meer tijd nodig is voor een grondige evaluatie van de gebeurtenissen en de eventueel te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dit maakt dat de lokale driehoek heeft besloten om bij de aankomende thuiswedstrijd tegen FC Twente (zondag 30 augustus) geen uitsupporters toe te laten in het Kooi Stadion. Gezien de ernst van de gebeurtenissen van afgelopen zondag een besluit dat, hoe betreurenswaardig ook, wij als club zijnde in dit geval alleen maar kunnen respecteren en steunen. Dit uit respect voor de slachtoffers en de veiligheid van al onze supporters aanwezig in het stadion."