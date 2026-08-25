Marco van Basten: 'Ik ben klaar met voetbal. Als ik naar Ajax kijk...'

Marco van Basten is de voetballerij naar eigen zeggen een beetje zat geraakt. Dat laat de oud-voetballer weten in gesprek met radiozender JOE. Daarnaast geeft hij aan dat het hem pijn doet om Ajax momenteel te zien voetballen.

In gesprek met JOE reageert Van Basten in eerste instantie op de komst van Xavi als bondscoach van het Nederlands elftal. "Ik heb zoiets van: ik zou het liever leuk vinden om een Nederlandse coach te hebben. Want dat moeten we in Nederland toch wel kunnen produceren, lijkt mij. Hij is wel een goede speler geweest. Als we in Nederland niet in staat zijn om een Nederlandse trainer voor de groep te krijgen, dan doen we volgens mij ook iets niet goed."

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Vervolgens wordt Van Basten in de Coen & Sander Show gevraagd of hij zelf niet opnieuw bondscoach van Oranje had willen worden. Daar is de oud-bondscoach heel duidelijk over: dat gaat hij nooit meer doen. Van Basten heeft het naar eigen zeggen wel een beetje gehad met de voetballerij: "Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal klaar met voetbal. Ik ga andere dingen doen. Ik kijk er een beetje op afstand naar en voor de rest geloof ik het allemaal wel", zegt Van Basten.

'Ik vind het verschrikkelijk

De oud-voetballer legt uit waarom hij afstand heeft genomen van de sport. "Ik vind het verschrikkelijk dat het met Ajax slecht gaat. Ik vind het leuk dat Feyenoord goed gaat. Ik vind het leuk dat PSV het goed doet. Ik vind Nederlandse sporters leuk, Max Verstappen gisteren. Daar word ik blij van."

"Maar als ik dan naar Ajax moet kijken, dan doet dat zeer, weet je wel. Dus ik hoop dat we het gewoon in Nederland allemaal goed doen... en dat er gewonnen wordt en dat mensen plezier hebben aan allerlei soorten sport en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste."

Het komt de laatste tijd zelden voor dat Van Basten zich uitspreekt over de actualiteiten binnen de voetballerij. In januari werd bekend dat zijn vrouw ernstig ziek is. Daarom legde Van Basten zijn taken als analist bij Ziggo Sport (voorlopig) neer.