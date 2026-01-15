Liesbeth van Capelleveen, de vrouw van Marco van Basten, is ernstig ziek. Dat heeft Ziggo Sport donderdagochtend bekendgemaakt. Van Basten zal de komende maanden niet op televisie te zien zijn.

In een persbericht laat de werkgever van de oud-voetballer weten: "Marco van Basten zal de komende maanden niet meer op Ziggo Sport verschijnen. Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat de aankomende maanden een intensieve, deels ook preventieve, behandeling."

Marco van Basten zelf reageert ook in het persbericht: "Ik wil me de komende maanden volledig wijden aan het herstel van Liesbeth. Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben veel vertrouwen in een goede afloop."

Van Basten is wekelijks als analist te zien bij Ziggo Sport. De voormalig spits van Ajax en AC Milan is vaste gast in de talkshow Rondo en analyseert daarnaast regelmatig buitenlandse voetbalwedstrijden.

De komende maanden stopt hij tijdelijk met al zijn werkzaamheden bij de zender om bij zijn vrouw te zijn.