Marco van Basten stopt bij Ziggo Sport om bij zijn ernstig zieke vrouw te zijn

15 januari 2026, 10:11

Liesbeth van Capelleveen, de vrouw van Marco van Basten, is ernstig ziek. Dat heeft Ziggo Sport donderdagochtend bekendgemaakt. Van Basten zal de komende maanden niet op televisie te zien zijn.

In een persbericht laat de werkgever van de oud-voetballer weten: "Marco van Basten zal de komende maanden niet meer op Ziggo Sport verschijnen. Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat de aankomende maanden een intensieve, deels ook preventieve, behandeling."

Marco van Basten zelf reageert ook in het persbericht: "Ik wil me de komende maanden volledig wijden aan het herstel van Liesbeth. Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben veel vertrouwen in een goede afloop."

Van Basten is wekelijks als analist te zien bij Ziggo Sport. De voormalig spits van Ajax en AC Milan is vaste gast in de talkshow Rondo en analyseert daarnaast regelmatig buitenlandse voetbalwedstrijden.

De komende maanden stopt hij tijdelijk met al zijn werkzaamheden bij de zender om bij zijn vrouw te zijn.

Martine
197 Reacties
342 Dagen lid
577 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel veel sterkte Marco samen met jouw Liesbeth. Dat jullie er maar sterker uit mogen komen

toos Bartels
2 Reacties
472 Dagen lid
0 Likes
toos Bartels
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel heel@Martine

Timo987
44 Reacties
59 Dagen lid
77 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel veel sterkte!

toos Bartels
2 Reacties
472 Dagen lid
0 Likes
toos Bartels
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heel Heel sterkte samen

