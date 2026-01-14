AZ staat in de achtste finales van de KNVB-beker al vroeg op een ruime voorsprong tegen Ajax. Bij de Amsterdamse fans wordt er vooral veel afgegeven op Vitezslav Jaros en Josip Sutalo, die er beiden niet goed uitzien bij de tegendoelpunten van de hoofdstedelingen.
Jaros wordt dit seizoen gehuurd van Liverpool, op aanraden van voormalig trainer John Heitinga, die vorig seizoen nog de rechterhand was van Arne Slot in Engeland. Jaros begon nog wel aardig bij Ajax, maar ondertussen zijn fans er ook wel achter dat hij vaak geen punten pakt voor zijn club.
Tegen AZ is hij misschien wel de minste man van het veld. Bij de eerste tegengoal van Troy Parrott pareert hij een afstandsschot op een vreemde manier, waardoor de Ierse spits eenvoudig kan binnentikken. De twee tegendoelpunten daarna zijn niet echt blunders van de Tsjech te noemen, maar hij reageert - en zeker volgens de supporters van Ajax - wel erg traag op de pogingen op doel. Parrott (nogmaals), Peer Koopmeiners en Kees Smit profiteren en noteren hun eigen naam op het scorebord.
Veel fans van de Amsterdamse club willen Jaros niet meer terugzien in een Ajax-shirt, blijkt uit reacties op X. Enkele fans stellen voor om Fred Grim op doel te zetten, terwijl een ander terugverlangt naar Jeroen Verhoeven.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.