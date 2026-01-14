Live voetbal 1

Ajax-fans willen Jaros nog tijdens ontmoeting met AZ terugsturen naar Liverpool

AZ - Ajax beker
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
14 januari 2026, 22:17

AZ staat in de achtste finales van de KNVB-beker al vroeg op een ruime voorsprong tegen Ajax. Bij de Amsterdamse fans wordt er vooral veel afgegeven op Vitezslav Jaros en Josip Sutalo, die er beiden niet goed uitzien bij de tegendoelpunten van de hoofdstedelingen.

Jaros wordt dit seizoen gehuurd van Liverpool, op aanraden van voormalig trainer John Heitinga, die vorig seizoen nog de rechterhand was van Arne Slot in Engeland. Jaros begon nog wel aardig bij Ajax, maar ondertussen zijn fans er ook wel achter dat hij vaak geen punten pakt voor zijn club.

Artikel gaat verder onder video

Tegen AZ is hij misschien wel de minste man van het veld. Bij de eerste tegengoal van Troy Parrott pareert hij een afstandsschot op een vreemde manier, waardoor de Ierse spits eenvoudig kan binnentikken. De twee tegendoelpunten daarna zijn niet echt blunders van de Tsjech te noemen, maar hij reageert - en zeker volgens de supporters van Ajax - wel erg traag op de pogingen op doel. Parrott (nogmaals), Peer Koopmeiners en Kees Smit profiteren en noteren hun eigen naam op het scorebord.

Veel fans van de Amsterdamse club willen Jaros niet meer terugzien in een Ajax-shirt, blijkt uit reacties op X. Enkele fans stellen voor om Fred Grim op doel te zetten, terwijl een ander terugverlangt naar Jeroen Verhoeven.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nick Viergever van FC Utrecht

Viergever loopt helemaal leeg over laatkomer Rodríguez na uitschakeling

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Ron Jans van FC Utrecht

Jans straft laatkomers Murkin en Rodríguez met reserverol, onbegrip bij Van Polen

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
PSV-trainer Peter Bosz

Peter Bosz heeft beslissing genomen over toekomst bij PSV

  • Gisteren, 15:06
  • Gisteren, 15:06
4 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
126 Reacties
201 Dagen lid
54 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geen aanwinst idd. Bal vast?

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vitezslav Jaros ook verschrikkelijk slecht gekeept stuntalo hoort er ook niet te staan

CG
2.992 Reacties
905 Dagen lid
13.582 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dramatisch, vreselijke keeper. Ik weet écht niet wie de nu de favoriete keeper zou moeten zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
126 Reacties
201 Dagen lid
54 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geen aanwinst idd. Bal vast?

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vitezslav Jaros ook verschrikkelijk slecht gekeept stuntalo hoort er ook niet te staan

CG
2.992 Reacties
905 Dagen lid
13.582 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dramatisch, vreselijke keeper. Ik weet écht niet wie de nu de favoriete keeper zou moeten zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Vítezslav Jaros

Vítezslav Jaros
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 24 jaar (23 jul. 2001)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
0
2024/2025
Liverpool
1
0
2023/2024
Liverpool
0
0
2023/2024
Sturm
14
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel