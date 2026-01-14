AZ staat in de achtste finales van de KNVB-beker al vroeg op een ruime voorsprong tegen Ajax. Bij de Amsterdamse fans wordt er vooral veel afgegeven op Vitezslav Jaros en Josip Sutalo, die er beiden niet goed uitzien bij de tegendoelpunten van de hoofdstedelingen.

Jaros wordt dit seizoen gehuurd van Liverpool, op aanraden van voormalig trainer John Heitinga, die vorig seizoen nog de rechterhand was van Arne Slot in Engeland. Jaros begon nog wel aardig bij Ajax, maar ondertussen zijn fans er ook wel achter dat hij vaak geen punten pakt voor zijn club.

Tegen AZ is hij misschien wel de minste man van het veld. Bij de eerste tegengoal van Troy Parrott pareert hij een afstandsschot op een vreemde manier, waardoor de Ierse spits eenvoudig kan binnentikken. De twee tegendoelpunten daarna zijn niet echt blunders van de Tsjech te noemen, maar hij reageert - en zeker volgens de supporters van Ajax - wel erg traag op de pogingen op doel. Parrott (nogmaals), Peer Koopmeiners en Kees Smit profiteren en noteren hun eigen naam op het scorebord.

Veel fans van de Amsterdamse club willen Jaros niet meer terugzien in een Ajax-shirt, blijkt uit reacties op X. Enkele fans stellen voor om Fred Grim op doel te zetten, terwijl een ander terugverlangt naar Jeroen Verhoeven.

Jaros & Sutalo kunnen niet beter zijn dan jongens uit de onder 19 — RoekelozeRinus(2) (@RoekelozeRinus2) January 14, 2026

Weg met Jaros. Per omgaande. Wat een waardeloze flapdrol.ondergang van ajax 1. Zo worden echt geen tweede. Pasveer erin tot er een ander is aangetrokken. — Mary (@Mariannevande14) January 14, 2026

Jaros wisselen voor Grim, zal er niet op achteruit gaan.#azaja — P̶L̶'̶9̶5̶ ̶X̶X̶X̶ (@Johnice_Heijn) January 14, 2026

Jaros slechtste keeper van de eredivisie — Dy (@dyeezuswalks) January 14, 2026

Oprotten met die Jaros #azaja — Jeffrey (@lenting90) January 14, 2026