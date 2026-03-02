Janmaat bevestigt geruchten over verslaving: ‘Ik kom uit een zwart gat’

Daryl Janmaat heeft na zijn loopbaan inderdaad in een afkickkliniek gezeten, zo laat de voormalig verdediger weten in gesprek met FCUpdate. Na zijn periode als technisch manager bij ADO Den Haag viel hij naar eigen zeggen in een ‘zwart gat’ en raakte hij verslaafd.

In september 2023 kwam het bericht naar buiten dat Janmaat in een afkickkliniek in Zuid-Afrika zat. De 34-voudig international was op dat moment een aantal maanden vertrokken bij ADO Den Haag, waar hij ruim vijf maanden als technisch manager heeft gewerkt. In gesprek met deze website laat Janmaat weten dat deze verhalen inderdaad kloppen.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? “Dat vraag ik mezelf ook weleens af”, geeft Janmaat toe aan journalist Frank Hoekman. “Ik kom uit een zwart gat en het is niet ineens. Daar rol je naartoe.” De oud-back geeft aan na zijn loopbaan in een zwart gat te zijn gevallen en daardoor een verslaving heeft opgelopen. “Dat ging extreem slecht en daar zat ik echt in verwikkeld. Dan komen dat soort momenten voor.” Het ging voor Janmaat pas echt mis na zijn periode als manager bij ADO. “Dat ging helemaal niet goed en ik voelde me helemaal niet op mijn plek. Daarna ging het wel een beetje mis.”

De problemen hebben ook impact gehad op de relatie van Janmaat. “Ik ben nog wel officieel getrouwd, maar we zijn niet meer bij elkaar.” De ex-prof benadrukt dat zijn verslaving hier wel aan heeft bijgedragen, maar niet de volledige oorzaak is geweest. “Het ging tussen ons niet meer zo goed, maar dit heeft niet geholpen. Inmiddels ben ik wel weer goed met haar.” Janmaat heeft drie kinderen met zijn vrouw. “Ze is echt een wereldvrouw, een wereldmoeder, maar er is veel beschadigd tussen ons, veel gebeurd.”

Hoewel het nu een stuk beter gaat met hem, wil Janmaat niet zeggen dat hij van zijn verslaving af is. “Het blijft gewoon echt gevoelig, dus je moet er heel scherp op zijn”, aldus de oud-speler van Feyenoord en sc Heerenveen. “Maar op dit moment gaat het heel goed en ben ik weer lekker aan het ondernemen.” De oud-verdediger heeft afgelopen jaar een sportschool geopend. Daarnaast dacht hij na over een terugkeer in de voetballerij, maar besloot hij vanwege drukte zijn trainerspapieren niet te halen.