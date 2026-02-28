Live voetbal 10

Vincent Schildkamp maakt zich zorgen over gezondheid van spelers Heracles en PSV

Ivan Perisic Heracles Almelo PSV
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
28 februari 2026, 19:07

De competitiewedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV is zaterdagavond met vijf minuten vertraging begonnen. Voorafgaand aan de aftrap was er enig oponthoud vanwege vuurwerk dat werd afgestoken in en rondom het Asito Stadion.

Volg Heracles Almelo - PSV hier in ons liveblog!

Heracles is momenteel hekkensluiter in de Eredivisie en kan de punten dus goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Aan de steun van het publiek kan het zaterdagavond niet liggen: fans van Heracles stoken vlak voor de wedstrijd fraai vuurwerk af.

Artikel gaat verder onder video

Als gevolg van het vuurwerk ontstond er echter een forse rookontwikkeling, waardoor er onvoldoende zicht was om stipt 18.45 uur af te trappen. ESPN-commentator Vincent Schildkamp benoemt behalve het zichtprobleem ook een ander negatief gevolg van de rookontwikkeling.

Heracles Almelo PSV
© Imago

“Er is heel veel rook nu in het stadion. Vooruitlopend op het vuurwerkverbod wordt de voorraad die er nog is alvast verbruikt op de laatste dag van februari. Het gaat nog wel even duren voordat we kunnen beginnen aan deze wedstrijd”, zegt Schildkamp.

“Er wordt heel veel vuurwerk ook buiten het stadion afgestoken. De rook waait naar binnen”, vervolgt de commentator, die dan zijn zorgen uit over de gezondheid van de spelers. “Die rook blijft toch vrij nadrukkelijk hangen in het stadion. Dat is echt niet prettig en niet gezond. Al helemaal niet voor topsporters die net de warming-up achter de rug hebben en waarvan de longblaasjes wagenwijd openstaan. Ik kan me voorstellen dat ze zo naar binnen gaan als het zo blijft.”

Zo ver kwam het uiteindelijk niet: scheidsrechter Erwin Blank zette de wedstrijd om 18.50 uur met vijf minuten vertraging in gang.

Er zou per direct een vuurwerkverbod moeten komen in voetbalstadions

Laden...
100 stemmen

➡️ Meer PSV nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws