De loting voor de achtste finale van de UEFA Champions League is bekend. In het Zwitserse Nyon werden de laatste zestien overgebleven Europese clubs aan elkaar gekoppeld voor de achtste finale van het miljardenbal.

Op basis van de stand in de groepsfase van de Champions League waren acht ploegen al verzekerd van een plek in de achtste finale. Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal en Manchester City behoorden tot deze clubs.

De overige acht achtste finalisten werden afgelopen week bepaald via de tussenrondes. Bodø/Glimt was met afstand de grootste verrassing van de ploegen die doorgingen naar de volgende ronde. De Noorse topclub schakelde Internazionale uit. Verder voegden Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle United, Atalanta Bergamo, Galatasaray, Paris Saint-Germain en Real Madrid zich bij de laatste zestien.

Zoals bekend zijn de Nederlandse ploegen PSV en Ajax al uitgeschakeld. Europese grootmachten als Juventus en Borussia Dortmund sneuvelden in de tussenronde.

Loting achtste finale Champions League:

Voormalig FC Barcelona-middenvelder Ivan Raketic verrichte de loting, die er als volgt uitziet:

Zilveren kant:

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Galatasaray - Liverpool

Atalanta Bergamo - Bayern München

Blauwe kant:

Bodø/Glimt - Sporting Portugal

Newcastle United - FC Barcelona

Atlético Madrid - Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen - Arsenal