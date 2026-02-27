Live voetbal

Loting achtste finales Champions League: Kraker tussen Real Madrid en Man City

Champions League trofee
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
27 februari 2026, 12:18

De loting voor de achtste finale van de UEFA Champions League is bekend. In het Zwitserse Nyon werden de laatste zestien overgebleven Europese clubs aan elkaar gekoppeld voor de achtste finale van het miljardenbal.

Op basis van de stand in de groepsfase van de Champions League waren acht ploegen al verzekerd van een plek in de achtste finale. Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal en Manchester City behoorden tot deze clubs.

Artikel gaat verder onder video

De overige acht achtste finalisten werden afgelopen week bepaald via de tussenrondes. Bodø/Glimt was met afstand de grootste verrassing van de ploegen die doorgingen naar de volgende ronde. De Noorse topclub schakelde Internazionale uit. Verder voegden Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle United, Atalanta Bergamo, Galatasaray, Paris Saint-Germain en Real Madrid zich bij de laatste zestien.

Zoals bekend zijn de Nederlandse ploegen PSV en Ajax al uitgeschakeld. Europese grootmachten als Juventus en Borussia Dortmund sneuvelden in de tussenronde.

Loting achtste finale Champions League:

Voormalig FC Barcelona-middenvelder Ivan Raketic verrichte de loting, die er als volgt uitziet:

Zilveren kant:

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Galatasaray - Liverpool

Atalanta Bergamo - Bayern München

Blauwe kant:

Bodø/Glimt - Sporting Portugal

Newcastle United - FC Barcelona

Atlético Madrid - Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen - Arsenal

loting achtste finale champions League
© Ziggo Sport

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Marten de Roon van Atalanta

Italiaanse pers lyrisch over De Roon na comeback tegen Dortmund

  • Gisteren, 10:21
  • Gisteren, 10:21
  • 3
Lloyd Kelly

Galatasaray met schaamrood op de kaken langs Juventus, staande ovatie zegt alles

  • wo 25 februari, 23:37
  • 25 feb. 23:37
  • 1
Emile Schelvis

Ziggo Sport-kijkers woest op 'partijdige' Schelvis: 'Gênant dit'

  • wo 25 februari, 22:28
  • 25 feb. 22:28
  • 5
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws