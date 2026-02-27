PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo voor de 25e speelronde van de Eredivisie. In het Asito Stadion kan vanaf de aftrap starten, zo meldde Peter Bosz op de persconferentie van vrijdag. Anass Salah-Eddine is niet van de partij tegen Heracles.

Om 18.45 uur trappen Heracles Almelo en PSV af in het Asito Stadion. Op voorhand zijn de Eindhovenaren vanzelfsprekend de favoriet. Toch zal de hekkensluiter zich vastklampen aan het feit dat de koploper dit jaar al punten verspeelde tegen laagvliegers Telstar, FC Volendam en NAC Breda.

Pepi terug, meteen in de basis?

Pepi is volledig hersteld van zijn onderarmblessure en kan volgens Bosz in de basis starten. Vorige week zaterdag, tegen sc Heerenveen, maakte de Amerikaan al zijn rentree. Hij viel zestien minuten voor tijd in en kwam zelfs tot scoren. Nu de spits weer fit is, lijkt het erop dat Myron Boadu opnieuw op de bank plaatsneemt.

Ook Salah-Eddine viel zestien minuten voor tijd in tegen Heerenveen, maar hij zal er in Almelo niet bij zijn. De Marokkaanse linksback is geblesseerd, zo meldde Bosz op de persconferentie. Naast Alessane Pléa, Ruben van Bommel, Guus Til en Nick Olij ontbreekt de verdediger dus eveneens.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Heracles:

Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.