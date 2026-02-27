Live voetbal

Vermoedelijke opstelling PSV: Pepi kan starten tegen Heracles Almelo

PSV-spits Ricardo Pepi
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
27 februari 2026, 13:40

PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo voor de 25e speelronde van de Eredivisie. In het Asito Stadion kan Ricardo Pepi vanaf de aftrap starten, zo meldde Peter Bosz op de persconferentie van vrijdag. Anass Salah-Eddine is niet van de partij tegen Heracles.

Om 18.45 uur trappen Heracles Almelo en PSV af in het Asito Stadion. Op voorhand zijn de Eindhovenaren vanzelfsprekend de favoriet. Toch zal de hekkensluiter zich vastklampen aan het feit dat de koploper dit jaar al punten verspeelde tegen laagvliegers Telstar, FC Volendam en NAC Breda.

Pepi terug, meteen in de basis?

Artikel gaat verder onder video

Pepi is volledig hersteld van zijn onderarmblessure en kan volgens Bosz in de basis starten. Vorige week zaterdag, tegen sc Heerenveen, maakte de Amerikaan al zijn rentree. Hij viel zestien minuten voor tijd in en kwam zelfs tot scoren. Nu de spits weer fit is, lijkt het erop dat Myron Boadu opnieuw op de bank plaatsneemt.

Ook Salah-Eddine viel zestien minuten voor tijd in tegen Heerenveen, maar hij zal er in Almelo niet bij zijn. De Marokkaanse linksback is geblesseerd, zo meldde Bosz op de persconferentie. Naast Alessane Pléa, Ruben van Bommel, Guus Til en Nick Olij ontbreekt de verdediger dus eveneens.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Heracles:

Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

➡️ Meer nieuws over PSV

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - PSV

Heracles Almelo
18:45
PSV
Wordt gespeeld op 28 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
9
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws