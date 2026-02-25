Live voetbal

Ziggo Sport-kijkers woest op 'partijdige' Schelvis: 'Gênant dit'

Emile Schelvis
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
25 februari 2026, 22:28

Emile Schelvis heeft zich woensdagavond niet bepaald geliefd gemaakt tijdens de wedstrijd tussen Atalanta en Borussia Dortmund (4-1, 4-3 cumulatief) in de Champions League. De ervaren verslaggever verzorgde het commentaar namens Ziggo Sport, maar kan op weinig complimenten rekenen.

Atalanta wist zich woensdagavond op magistrale wijze te plaatsen voor de laatste zestien van het miljardenbal. Na een eerdere 2-0-nederlaag in Dortmund wisten de Italianen de stand volledig om te draaien in de return. Door een omstreden strafschop in de 98e minuut van de blessuretijd schoot Lazar Samardzic zijn ploeg naar de volgende ronde.

Emile Schelvis zwaar onder vuur bij Ziggo Sport

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de wedstrijd meldden talloze mensen zich op X om kritiek te leveren op het commentaar van Schelvis. De verslaggever maakte op hen een zeer partijdige indruk. “Zou Emile Schelvis misschien een voorkeur voor Italiaanse ploegen hebben? Niet te doen dit”, viel onder meer te lezen tijdens het duel. Een ander reageerde: “Schelvis is een aardige kerel, maar de partijdigheid bij Italiaanse ploegen is echt te triest voor woorden.”

Omstreden strafschop

Atalanta kreeg in de slotseconde van de wedstrijd een controversiële strafschop toegekend van scheidsrechter José María Sánchez Martínez. Ramy Bensebaini raakte met zijn hak het hoofd van Nikola Krstovic, maar Schelvis was stellig: hij vond het een strafschop. Ook daarna volgde een golf van kritiek op de Ziggo Sport-commentator. “Haal hem eens van de buis, joh!”, klonk het onder meer.

Lees hieronder een bundeling van de massale kritiek op de verslaggever.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jens Hauge van Bodø/Glimt

Bodø/Glimt stunt ook in Milaan en knikkert Inter uit Champions League

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
  • 1
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder ontvangt duizenden doodsbedreigingen uit Argentinië

  • ma 23 februari, 21:35
  • 23 feb. 21:35
  • 2
Vincent Kompany

Kompany hekelt houding Mourinho in racismerel: ‘Moeten we niet accepteren’

  • vr 20 februari, 14:14
  • 20 feb. 14:14
  • 1
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
308 Reacties
1.063 Dagen lid
1.332 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja het is ook best belachelijk hoor en hij zei ook een aantal keer Bayern ipv Dortmund. Maar ja Wietse kan ze niet allemaal doen he. Wordt tijd voor een uitschakel functie van het commentaar.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
308 Reacties
1.063 Dagen lid
1.332 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja het is ook best belachelijk hoor en hij zei ook een aantal keer Bayern ipv Dortmund. Maar ja Wietse kan ze niet allemaal doen he. Wordt tijd voor een uitschakel functie van het commentaar.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Atalanta - Dortmund

Atalanta Bergamo
18:45
Borussia Dortmund
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws