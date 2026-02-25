Emile Schelvis heeft zich woensdagavond niet bepaald geliefd gemaakt tijdens de wedstrijd tussen Atalanta en Borussia Dortmund (4-1, 4-3 cumulatief) in de Champions League. De ervaren verslaggever verzorgde het commentaar namens Ziggo Sport, maar kan op weinig complimenten rekenen.

Atalanta wist zich woensdagavond op magistrale wijze te plaatsen voor de laatste zestien van het miljardenbal. Na een eerdere 2-0-nederlaag in Dortmund wisten de Italianen de stand volledig om te draaien in de return. Door een omstreden strafschop in de 98e minuut van de blessuretijd schoot Lazar Samardzic zijn ploeg naar de volgende ronde.

Emile Schelvis zwaar onder vuur bij Ziggo Sport

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de wedstrijd meldden talloze mensen zich op X om kritiek te leveren op het commentaar van Schelvis. De verslaggever maakte op hen een zeer partijdige indruk. “Zou Emile Schelvis misschien een voorkeur voor Italiaanse ploegen hebben? Niet te doen dit”, viel onder meer te lezen tijdens het duel. Een ander reageerde: “Schelvis is een aardige kerel, maar de partijdigheid bij Italiaanse ploegen is echt te triest voor woorden.”

Omstreden strafschop

Atalanta kreeg in de slotseconde van de wedstrijd een controversiële strafschop toegekend van scheidsrechter José María Sánchez Martínez. Ramy Bensebaini raakte met zijn hak het hoofd van Nikola Krstovic, maar Schelvis was stellig: hij vond het een strafschop. Ook daarna volgde een golf van kritiek op de Ziggo Sport-commentator. “Haal hem eens van de buis, joh!”, klonk het onder meer.

Lees hieronder een bundeling van de massale kritiek op de verslaggever.