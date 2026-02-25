Vinícius laat voeten spreken: Real Madrid schakelt Benfica uit

Real Madrid heeft zich ten koste van Benfica geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. In de return van het beladen tweeluik – overschaduwd door het vermeende racisme richting in de heenwedstrijd – wonnen de Madrilenen in het Bernabéu met 2-1 en werd het over twee duels 3-1.

Real miste de geblesseerde Kylian Mbappé woensdagavond. De return begon met zichtbare nervositeit. Benfica, zonder de geschorste hoofdtrainer José Mourinho aan de zijlijn, wist wat het moest doen: scoren. En dat gebeurde al na zestien minuten. Vangelis Pavlidis trok de bal strak voor, Thibaut Courtois redde nog knap, maar in de rebound tikte Rafa Silva van dichtbij de 0-1 binnen. De stand over twee wedstrijden was weer in evenwicht.

Lang mocht de Portugese vreugde niet duren. Drie minuten later stelde Aurélien Tchouaméni orde op zaken. De Fransman, die zelf de aanval opzette, dook op aan de rand van het strafschopgebied en joeg de bal met zijn rechtervoet hard en zuiver in de benedenhoek: 1-1. Het Bernabéu ontplofte, en Real had de controle over het tweeluik weer stevig in handen.

Arda Güler leek de thuisploeg zelfs nog voor rust op voorsprong te zetten, maar zijn treffer werd na een VAR-check afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop.

Na rust golfde het spel op en neer. Benfica raakte via Silva de lat, terwijl Federico Valverde aan de andere kant een niet te missen kans liet liggen. Real Madrid slikte een forse domper met het uitvallen van Raúl Asencio per brancard na een harde botsing.

Twintig minuten voor tijd viel de beslissing. Valverde verstuurde een splijtende pass vanuit de middencirkel, Vinícius Júnior ontsnapte aan Nicolás Otamendi en schoof beheerst binnen in de verre hoek: 2-1. Een doelpunt met emotionele lading, na een week waarin de Braziliaan opnieuw middelpunt was van een discussie over racisme in het Europese topvoetbal.

Vorige week werd het heenduel in Lissabon nog tijdelijk stilgelegd na vermeend racistische bejegening richting Vinícius. Real Madrid sprak zich fel uit, terwijl Benfica iedere vorm van racisme ontkende. De UEFA startte een onderzoek, maar op het veld liet Vinícius zijn antwoord spreken. In de negen minuten durende blessuretijd waren er geen serieuze kansen meer. Sporting Portugal of Manchester City wordt de tegenstander van Real Madrid in de achtste finale.