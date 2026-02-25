Marijn Beuker is in beeld om de nieuwe technisch directeur van Anderlecht te worden, zo meldt Het Laatste Nieuws. De 41-jarige Nederlander, momenteel directeur voetbal bij Ajax, staat op de shortlist in Brussel. Zijn positie in de Johan Cruijff ArenA is de afgelopen weken zichtbaar verzwakt.

Waar Beuker bij zijn komst werd gepresenteerd als de architect van de wederopbouw, lijkt zijn invloed binnen Ajax sinds de aanstelling van Jordi Cruijff als sportieve eindverantwoordelijke af te nemen. Intern rommelt het al maanden en dat beeld werd eerder versterkt door een uitgebreid profiel in NRC, gebaseerd op gesprekken met 21 mensen binnen en rond de club.

Van datagoeroe tot splijtzwam

Beuker bouwde zijn reputatie op als vernieuwer. Bij AZ en later Queen’s Park FC introduceerde hij een datagedreven structuur, geïnspireerd op de ‘Moneyball’-filosofie van Billy Beane. Niet reputatie of intuïtie, maar meetbare parameters moesten leidend zijn in scouting en talentontwikkeling.

Ook bij Ajax zette hij die lijn door. In het voorjaar van 2024 presenteerde hij zijn plannen aan de volledige voetbalafdeling. Zijn boodschap was helder: "Ik wilde benadrukken dat de tijd van eigen dingen doen voorbij is.” Het zogenoemde ‘plusjesmodel’ werd zijn leidraad. "Ik geloof heel erg in het plusjesmodel. Als jij honderd spelers hebt en je moet er tien selecteren, dan kies je de tien met de meeste plusjes. Dan doe je aan kansvergroting.”

De modernisering bracht frictie teweeg. Volgens NRC wringt het vooral bij gespecialiseerde afdelingen, waaronder football analytics. Er werden vraagtekens gezet bij de wetenschappelijke onderbouwing van het model dat talenten een ‘sportieve waarde’ van 0 tot 100 toekent. Beuker relativeerde die kritiek: "We zijn hier geen wetenschappelijk bedrijf.” En: "Als je de voorsprong wil houden, moet je met dingen aan de gang.”

Extra gevoelig lag de herintroductie van BrainsFirst voor cognitieve testen en het gebruik van het softwaresysteem Soccerlab, waarin alle spelersinformatie samenkomt. Met name de medische staf zette vraagtekens bij het onderbrengen van medische dossiers in dat systeem. Intern werd zelfs een melding gedaan om duidelijkheid te krijgen over toegangsrechten.

De sfeer werd door een ervaren medewerker kernachtig samengevat: "Tegengas geven betekent exit.” Minstens zes medewerkers stapten naar een externe vertrouwenspersoon. Meerdere vertrekkers tekenden vaststellingsovereenkomsten waarin zij zich niet publiekelijk over Ajax mogen uitlaten. Beuker nuanceerde de uitstroom: "Het zijn er niet zo heel erg veel, moet ik zeggen.”

Machtsverschuiving in Amsterdam

De interne onrust komt bovenop sportieve dossiers die Beukers positie verzwakten. Zo ontstond commotie over het vertrek van Bendegúz Kovács naar AZ. Volgens Henk Spaan waren jeugdscouts 'woest' over het besluit.

Daarnaast werd Beuker gepasseerd bij het ontslag van Jong Ajax-trainer Willem Weijs. Jordi Cruijff greep in en stelde Óscar Garcia aan, zonder dat de Directeur Voetbal bij de beslissing betrokken zou zijn geweest. Dat terwijl Jong Ajax binnen zijn portefeuille valt.

Sinds Cruijffs aanstelling verschuift het zwaartepunt zichtbaar. Beuker, ooit binnengehaald op aanbeveling van Louis van Gaal om structuur en visie te brengen, opereert minder autonoom dan voorheen.

Anderlecht ruikt daarom een kans. De Belgische topclub zoekt een strategische hervormer die Neerpede opnieuw kan positioneren als elite-opleiding met internationale slagkracht. Beuker beschikt over dat profiel: analytisch, systeemdenker, gewend aan weerstand.