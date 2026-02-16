De jeugdscouts van Ajax zijn woest op Marijn Beuker om het wegsturen van Bendegúz Kovács, zo schrijft Henk Spaan in Spaan geeft punten in Het Parool. De Hongaar vertrok afgelopen zomer transfervrij naar AZ, waar hij vrijdag drie keer scoorde voor het beloftenelftal.

Kovács maakte in de zomer van 2021 de overstap van het Hongaarse Debrecen naar ARC uit Alphen aan den Rijn. Na twee seizoenen bij de amateurclub werd de spits opgepikt door Ajax. Afgelopen zomer werd hij door Beuker echter weggestuurd uit Amsterdam, waarna hij de stap maakte naar provinciegenoot AZ. De bestuurder zou dit zelf echter ontkennen.

“Vreemd genoeg hoorde je onlangs op de Toekomst een directeur voetbal hard roepen dat hij niet verantwoordelijk was geweest voor het wegsturen van Kovács”, begint Spaan zijn relaas. “Bij AZ zijn ze nog niet uitgelachen over Beuker”, weet hij. De columnist geeft aan onlangs met een individuele jeugdtrainer, een staflid op de Toekomst en nog een andere betrokkene te hebben gesproken. “Zij waren stomverbaasd over het wegsturen van Kovács. Twee van hen zeiden dat Kovács over een geweldige mentaliteit beschikte.”

De achttienjarige aanvaller werd door Spaan eerder nog vergeleken met Nick Woltemade, die VfB Stuttgart afgelopen zomer voor 75 miljoen euro verruilde voor Newcastle United. “Dat hij voor zijn lengte een meer dan gemiddelde techniek heeft, kon je op 21 maart 2024 al zien toen hij, als invaller op de Future Cup, scoorde door een bal in één keer uit de lucht te halen.” Vrijdagavond was de 1,99 meter lange spits drie keer trefzeker voor Jong AZ tegen TOP Oss. “De Ajaxjeugdscouts en hoofd Berkhout (Bram Berkhout, hoofd jeugdscouting, red.) zijn kwaad over zijn vertrek. Beuker, Weijs en andere volgelingen vonden Konadu beter”, besluit Spaan.