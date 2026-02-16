Rafael van der Vaart ziet bij een zeldzame kwaliteit die hij bij Ajax jarenlang niet meer heeft gezien. De oud-international was zondagavond bij Studio Voetbal uitgesproken lovend over de jonge Belg, die zaterdag trefzeker was in de 4-1 zege van Ajax op Fortuna Sittard.

“Fortuna was vreselijk, laat dat duidelijk zijn, maar ik word blij van die jonge spelers die lef tonen en naar voren voetballen”, begon Van der Vaart over de wedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard. “Steur, Bounida en Mokio waren in mijn ogen echt geweldig. Dan wordt iedereen weer blij in de ArenA.”

Vooral Bounida maakte indruk. De middenvelder scoorde en speelde met bravoure, zonder schroom om beide benen te gebruiken. Dat detail viel Van der Vaart direct op. “Na Wesley Sneijder kan ik me niet herinneren dat iemand zo tweebenig is geweest als Bounida. Hij denkt er niet over na”, aldus de voormalig voetballer van Real Madrid. “Ik heb daarvan genoten. De tweede helft was niet zo best, maar de eerste helft was prima.” Of er weer hoop is bij Ajax? “Een kinderhand is snel gevuld, maar de jonge jongens geven iets.”

Kritiek op Jordi Cruijff

In dezelfde uitzending ging het ook over de keuze van technisch directeur Jordi Cruijff om Willem Weijs bij Jong Ajax te vervangen door Óscar García. Theo Janssen uitte stevige kritiek op dat besluit. “Kansloos, ik vind het echt slecht. Je speelt bij Jong Ajax en daar gaat het om ontwikkelen.”

Volgens Janssen is de timing onbegrijpelijk. “Ik snap best dat je richting het volgende seizoen dingen wilt veranderen, maar om nu de trainer van het tweede elftal eruit te gooien en een nieuwe trainer te halen… Ga eerst met die man praten, bekijk een paar trainingen en geef hem een maand de tijd. Ik vind dit kansloos, echt kansloos.”

Ook Van der Vaart heeft moeite met de maatregel. "Ik vind dit bijna een soort spierballengedrag, zo van: ik ga alles anders doen. Maar het is Jong Ajax, waar hebben we het over? Het gaat niet goed en je moet ergens beginnen, maar je kon ook even wachten. Van wat ik hoor, is het een prima trainer. Maar als je niet wint, houdt het blijkbaar op.”