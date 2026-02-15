Kenneth Perez vindt dat Ajax in defensief opzicht veel is opgeschoten onder Fred Grim. De Amsterdammers, die al sinds 22 november niet meer verloren in de Eredivisie, ogen volgens Perez een stuk beter gegroepeerd. Dat was ook zaterdag het geval tegen Fortuna Sittard (4-1 zege), zag de analist van ESPN.

“Bij Ajax zie je vaker dat het elftal gegroepeerd speelt. De linies staan dicht op elkaar. Sinds Fred Grim is gekomen, is dat veel beter geworden”, oordeelt Perez in het praatprogramma Dit was het Weekend. “In de eerste helft vond ik Steur best wel slordig. Hij leed een paar keer onnodig balverlies. Maar je ziet steeds een reactie van de hele ploeg. Mokio stond eerder nog weleens verkeerd gepositioneerd, maar nu stond hij vrijwel altijd goed om de tweede bal op te pakken. Hij pakt de bal af en houdt het simpel. Dat is wat er wordt gevraagd van een nummer zes. Bij balverlies zag je tien man direct reageren. Fortuna kwam in de eerste helft niet verder dan één of twee passes.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Perez wordt de rol van Davy Klaassen onderbelicht. “Klaassen wordt steeds na zestig minuten gewisseld, maar hij is heel belangrijk in de tegenpressie bij balverlies. Hij gaat er volop. Ik denk dat hij wel de stille kracht is van dit Ajax. Hij valt niet echt op met heel fijne passes, maar hij is altijd aanwezig. Hij jut de boel op en gaat als eerste op de bal af bij balverlies. Hij kan het uiteraard niet alleen, en hij is als geroutineerde speler ook verantwoordelijk als het minder goed loopt. Maar je kan het niet alleen doen.”

'Mika Godts zeer goede speler'

Ajax kwam tegen Fortuna geen moment in de problemen. Halverwege de eerste helft leidde de thuisploeg al met 3-0. “Ajax deed het heel goed. Het was niet zo dat Fortuna slecht was, Ajax was gewoon heel goed. De spelers die er écht wat van kunnen, maken het verschil”, doelt hij onder meer op Mika Godts en Kasper Dolberg. Laatstgenoemde gaf een ‘weergaloze assist’ bij de 1-0. “Hij kijkt: waar is de keeper. En hij snapt dat hij de bal alleen maar breed kan leggen. Bounida wil ik nog langer zien om te bepalen of hij echt goed is, of dat het alleen tijdelijk even leuk is. Maar Godts, Dolberg en Mokio in goeden doen, zijn spelers die bij Ajax horen te spelen. Als Godts in goeden doen is, is hij echt een zeer goede speler voor dit Ajax.”