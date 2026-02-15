Feyenoord betaalt minder dan een miljoen euro aan salaris voor het restant van het seizoen, laat de club weten aan de NOS. Een bedrag van twee miljoen euro, dat eerder door De Telegraaf werd gemeld, zou dus niet kloppen.

“Er werd gezegd dat het twee miljoen zou zijn tot het einde van het seizoen. Feyenoord heeft ons vanavond laten weten dat dat niet klopt en dat het minder is dan de helft”, vertelt presentator Sjoerd van Ramshorst bij Studio Voetbal. “Dus hij krijgt in ieder geval minder dan een miljoen voor elf wedstrijden.”

Artikel gaat verder onder video

Rafael van der Vaart spreekt van een ‘gok’. “De Nederlandse competitie is niet de allerbeste. Maar spelers spelen niet voor niets ergens niet meer, snap je wat ik bedoel? Ik snap wel dat je die gok neemt. Het was – of misschien is het nog steeds – een geweldige speler. Dan moet je het vooral doen. Maar ik heb daar niet zoveel mee, als ik heel eerlijk ben.”

“Je hebt het natuurlijk een paar keer gezien. Henderson was best wel oké bij Ajax, maar het was net alsof er een wereldkampioen werd binnengehaald. Op een gegeven moment is het ook een beetje over. En daarom komen ze naar Nederland. Ze komen niet voor niets hier naartoe. Ze komen hier niet naartoe omdat ze in vorm zijn.”

Theo Janssen: 'Bijzondere transfer'

Ook Theo Janssen heeft zijn bedenkingen. “Feyenoord zit in een situatie dat ze spelers moeten hebben die er direct staan. Dan haal je een speler die zeven maanden niet gevoetbald heeft. Die zal ook weer een periode nodig hebben om wedstrijdfit te worden. En er zijn nog maar elf wedstrijden tot het einde van de competitie.”

“Het kan dus ook zo zijn dat die jongen pas over vier of vijf weken fit is. Dan heb je een speler gehaald voor heel veel geld, die uiteindelijk maar vijf wedstrijden speelt. Ja, dat vind ik wel bijzonder.” Tafelgast Dick Lukkien vult aan: “Ze zullen een inschatting hebben gemaakt van hoe fit hij is. Met nog elf wedstrijden op de teller kan ik me voorstellen dat ze denken dat hij er direct staat. En dan investeren ze om plek twee te behalen.”