Rafael van der Vaart vindt dat Go Ahead Eagles is benadeeld in de wedstrijd tegen Feyenoord. In de slotfase van de wedstrijd maakten de bezoekers aanspraak op een penalty, vindt Van der Vaart. Scheidsrechter Marc Nagtegaal kende geen penalty toe en videoscheidsrechter Alex Bos greep niet in.

Bij Studio Voetbal wordt zondagavond eerst de rode kaart besproken die Go Ahead-verdediger Thibo Baeten na een kwartier kreeg voor een forse overtreding op Oussama Targhalline. Volgens Theo Janssen was het een terechte rode kaart. “Het was vrij duidelijk. Het is heel ongelukkig. De spelers gaf zelf na de wedstrijd aan dat hij het ook een rode kaart vond. Het was niet zijn intentie, maar als je de impact ziet en hoe de enkel dubbelklapt…”

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart vindt de rode kaart ook op zijn plek, maar wijst op een moment in de 83ste minuut, toen Ayase Ueda op de voet van Mathis Suray leek te staan. “Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hij wil een stap maken. Dit is eigenlijk ook gewoon een penalty. Als je voor het andere moment rood geeft, vind ik dit een penalty.”

Tafelgast Dick Lukkien, de trainer van FC Groningen, kan zich vinden in wat Van der Vaart zegt. “Daar kan ik wel in meegaan. Als je voor het eerste moment fluit… Hij gaat toch op z’n been staan. Hoe ongelukkig ook, het is wel een overtreding.” Op dat moment stond het nog 0-0. In de blessuretijd kreeg Feyenoord wel een penalty, waardoor de ploeg met 1-0 won.

Kritiek vanuit Go Ahead

Na de wedstrijd liet Go Ahead al de onvrede blijken over de arbitrage. Trainer Melvin Boel, die zelf een gele kaart kreeg vanwege aanmerkingen op de leiding, voelde zich benadeeld. Doelman Jari De Busser zei zelfs: "Het leek soms alsof we tegen twaalf man speelden. Feyenoord mocht veel, wij mochten weinig. Dat maakt me echt kwaad."