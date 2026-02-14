Een persoonlijk drama voor . De Oekraïense linksback liep zaterdagavond bij zijn basisdebuut van Ajax tegen Fortuna Sittard binnen drie minuten een ogenschijnlijk zware blessure op.

Volg Ajax - Fortuna Sittard hier in ons liveblog!

Zinchenko verscheen zaterdag voor het eerst sinds zijn winterse komst van Arsenal in de basis bij Ajax, nadat hij vorige week tegen Excelsior (2-2) al als invaller zijn debuut maakte. Het werd een basisdebuut om snel te vergeten voor de Oekraïner.

Artikel gaat verder onder video

Zinchenko trok na precies twee minuten en vijftien seconden voetballen met de bal aan de voet vanaf de linkerflank naar binnen en werd vervolgens in de rug gelopen door Dimitris Limnios. Het was al snel duidelijk dat het foute boel was, want Zinchenko greep meteen naar de linkerknie.

Zinchenko werd vervolgens enkele minuten behandeld en er kwam zelfs een brancard het veld op. Die was uiteindelijk niet nodig om de verdediger van het veld te dragen, maar Zinchenko moest wel meteen de strijd staken en liep, met behulp van twee verzorgers, zichtbaar aangeslagen van het veld.

De schrik zat er goed in bij Ajax. Te zien was hoe onder anderen Steven Berghuis op de reservebank vooroverboog om het moment waarbij Zinchenko geblesseerd raakte, te bekijken op een scherm.

Vervolgens gebeurde er iets opmerkelijks: Owen Wijndal, de vervanger van Zinchenko in de zesde minuut van de wedstrijd, werd bij het betreden van het veld door een groot deel van de Ajax-fans getrakteerd op een fluitconcert.