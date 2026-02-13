Robin van Persie heeft uitgebreid gereageerd op de komst van bij Feyenoord. De trainer is blij om de aanvaller te verwelkomen, maar rekent erop dat hij nog enige tijd nodig heeft om wedstrijdfit te worden. Over de financiële investering die Feyenoord heeft gedaan weet Van Persie zelf niets.

Van Persie noemt de transfer zelf 'opvallend en een mooie stunt'. Hij spreekt van 'een van de grootste transfers ooit in Nederland' "Ik denk dat niemand het verwacht. De manier waarop vond ik persoonlijk ook wel mooi. Dat wij het nieuws samen deelden toen het ook gewoon echt rond was. Dat vond ik mooi.”

De trainer verdeelt de complimenten. “De credits in deze gaan naar Dennis (te Kloese, red.), naar de agent van Raheem en Raheem zelf. Die hebben daar vanaf het begin, dat het een optie werd, alle drie een fantastische rol in gespeeld. Heel veel clubs wilden hem ook hebben.”

Feyenoord trok aan het langste eind, mede door een persoonlijk gesprek van Van Persie met Sterling. “Door gewoon open en eerlijk te vertellen hoe wij werken, waar wij voor staan, hoe we spelen. En vooral geluisterd ook naar Raheem, geluisterd naar wat hij zelf zoekt en wat hij wil. Wij wisten ook wel dat hij meerdere opties had en dat maakt het extra bijzonder dat hij voor ons heeft gekozen.”

Fit, maar opbouw nodig

Over de fysieke staat van Sterling is Van Persie helder. “Hij is fit. Hij is fysiek fit. Alleen het feit is dat hij eind mei bij Arsenal zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. En dat is een tijdje geleden, dus hij heeft wel wat tijd nodig om zichzelf weer op te bouwen. Maar hij is in goede fysieke staat.”

Dat Sterling voor het eerst buiten Engeland speelt, ziet de trainer als een nieuw hoofdstuk. “Het is de eerste buitenlandse ervaring voor Raheem. Hij heeft natuurlijk in Engeland gespeeld, bij Arsenal, City, Chelsea, Liverpool. Dus dat gaat voor hem bijzonder zijn. Raheem heeft zich bewezen in Engeland, Europees, 82 interlands voor Engeland, meer dan 200 goals gemaakt, dus dat spreekt voor zich. Ik denk dat hij 14, 15 prijzen of zo heeft gewonnen. Het is nu alleen zaak dat hij zo snel als mogelijk fit wordt.”

Ook moet Feyenoord zijn werkvergunning nog afwachten. "We kunnen kijken wanneer hij met de groep kan meetrainen en hoe hij uit die trainingen komt. We gaan kijken of de wedstrijd tegen Telstar (zondag 22 februari, red.) haalbaar is. Hij heeft even de tijd nodig om wedstrijdfit te worden uiteraard."

‘Hij kiest voor the love of the game’

Binnen de club merkt Van Persie direct het effect van de transfer. “Je ziet dat het een boost geeft binnen de hele club. Dat zie je op verschillende levels. Het is een grote speler, een groot karakter die zich heeft bewezen en die voor Feyenoord heeft gekozen voor the love of the game.”

Volgens de oefenmeester draait het voor Sterling niet om geld. “Hij wil het plezier weer terugkrijgen en dat gaat hij bij ons vinden. En daar gaan we hem bij helpen. Vanaf vandaag begint dat proces en daar kijken we met z’n allen heel erg naar uit. Da is de reden dat we hem hebben gehaald. En dat is ook de reden vanuit Raheems oogpunt dat hij voor ons heeft gekozen: dat we in elkaar geloven en dat we elkaar daarin gaan helpen in dat proces. Vanuit Raheems oogpunt om weer gelukkig te worden en vanuit ons oogpunt zodat hij ons kan helpen en een hele positieve boost geeft.”

Over de financiële details laat Van Persie zich niet uit. “Dat weet ik niet, wat de inhoud daarvan was. Ik heb geen idee. Nogmaals, daarom gaf ik ook net de credits aan Dennis. Dus dat is iets tussen Raheem en zijn mensen en Dennis. Maar waar ik naar keek, is het sportieve.”

Juist dat sportieve aspect overtuigde hem. “Ik vind het echt heel bijzonder, want ik heb tussen de regels ook wel begrepen dat wij niet de enige optie waren. En als je dan die namen voorbij had zien komen van die clubs waar hij ook naartoe had gekund, dan maakt mij dat wel extra trots dat hij voor ons heeft gekozen.”

‘Een hele mooie klik’

De gesprekken tussen trainer en speler gaven de doorslag, benadrukt Van Persie. “In die gesprekken die ik met Raheem heb gevoerd… Wij hebben wel duidelijk dat we heel veel respect voor elkaar hebben, dat voel je gewoon. En dat gaf mij een heel prettig gevoel, maar Raheem ook.”

Hij schetst het profiel van zijn nieuwe aanwinst. “Je praat natuurlijk wel met iemand die alles al heeft bewezen, die het niet voor het geld hoeft te doen, die op zoek is naar een stukje warmte, een stukje vertrouwen en liefde. En uiteindelijk hebben we één ding gemeen en dat is dat we allebei heel veel van voetbal houden. Dat kwam eigenlijk constant terug in die gesprekken. En daarin ervaarde ik dat als een hele mooie klik vanaf het eerste gesprek.”

Ook richting de club was hij open. “Ik ben ook heel open geweest over hoe het is gegaan dit seizoen, waar het goed is gegaan, waar het beter had gekund en gemoeten. Ik heb alles benoemd: de positieve dingen, maar ook de punten die we beter moeten doen. Ik heb het gevoel dat hij die benadering ook wel prettig vond, gewoon vertellen hoe het is.”

Tot slot prijst Van Persie de rol van Sterlings zaakwaarnemer. “Vanaf de eerste seconde dat ik hem ook gesproken heb — en normaal gesproken doe ik dat eigenlijk helemaal niet, met agenten spreken — maar in dit geval ontstond dat zo en kreeg ik ook goed in kaart wat zijn rol daarbij was. En die vond ik vanaf de eerste tot de laatste seconde echt positief. Dus ook een compliment richting de agent van Raheem, Charles, want die heeft hier ook gewoon een belangrijke rol in gespeeld om dit mogelijk te maken.”

Langer verblijf?

Sterling tekent tot het einde van het seizoen bij Feyenoord. Is het een optie dat hij ook volgend seizoen bij Feyenoord speelt? "Dat ligt volledig open. Het is een beetje vooruitkijken. Maar ik hoop van harte dat hij het hier de aankomende maanden zo naar zijn zin heeft dat hij ervoor openstaat om eventueel zijn verblijf te verlengen. Maar goed, dat is voor de toekomst. Laten we eerst gewoon het maximale uit de aankomende maanden halen met elkaar."