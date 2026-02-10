Bas Nijhuis heeft bij Vandaag Inside laten weten dat hij de beslissing van Danny Makkelie om de 2-0 van AZ tegen Ajax af te keuren volledig begrijpt. Volgens de arbiter was er sprake van een hinderlijk buitenspel situatie, wat leidde tot het annuleren van de treffer van Troy Parrott. Volgens Nijhuis is de regelgeving op dit punt volkomen helder.

Tijdens de ontmoeting in Alkmaar dacht Troy Parrott de score te verdubbelen naar 2-0, nadat hij een voorzet van Alexandre Penetra van dichtbij binnenkopte. Makkelie werd echter door de VAR naar de kant geroepen om te kijken naar de rol van Ibrahim Sadiq. De aanvaller van AZ stond in buitenspelpositie en liep daarbij Anton Gaaei in de weg, waardoor de Deense verdediger niet bij de bal kon komen. Makkelie besloot het doelpunt na het zien van de beelden te annuleren, een besluit dat op veel onbegrip stuitte bij de analisten van Studio Voetbal.

Nijhuis ziet overteding

Nijhuis legt uit waarom het hinderen van een tegenstander in dit geval fataal is voor de geldigheid van het doelpunt. "Het gaat erom of hij de speler beïnvloedt", zo analyseert Nijhuis bij het zien van de beelden vanuit Alkmaar. "Kijk waar Gaaei naartoe wil. Sadiq staat in buitenspelpositie én hindert Gaaei om naar die situatie toe te gaan." Volgens de scheidsrechter is de positie van de speler ten opzichte van de verdediger cruciaal in deze situatie. "Sadiq staat Gaaei in de weg. Als hij verder weg had gestaan en Gaaei had nooit bij de bal gekund, dan was er niets aan de hand geweest. Maar nu wel", aldus Nijhuis.

Van Hooijdonk genadeloos

Pierre van Hooijdonk toonde zich zondagavond in Studio Voetbal een stuk minder mild over het optreden van het arbitrale trio. De oud-spits vond dat er nauwelijks sprake was van een bewuste actie van de AZ-speler en noemde het ingrijpen onterecht. "Als dit een blok is, dan is dit een dramatisch blok. Sadiq gebruikt zijn handen niet en loopt eigenlijk nog een beetje mee naar achter. Dit vind ik echt een belachelijke beslissing", zo stelde Van Hooijdonk.

Geen discussie mogelijk

De kritiek van de analisten is bij Nijhuis in het verkeerde keelgat geschoten. Hij vindt dat de heren aan tafel zich beter in de materie moeten verdiepen voordat ze een oordeel vellen over het werk van de scheidsrechters. "Ik snap niet zo goed wat de analisten allemaal zeggen. Ik hoor Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal dingen zeggen... Ken de regel, man", zo krijgt de oud-aanvaller een veeg uit de pan van de toparbiter. Voor Nijhuis was de situatie vanaf het eerste moment volkomen helder en hij ziet dan ook geen reden voor de ontstane commotie.

Nijhuis benadrukt dat er voor de arbitrage geen andere keuze mogelijk was dan de treffer uit de boeken te schrappen. "Het is heel duidelijk, dit is gewoon de regel. Toen ik zat te kijken dacht ik meteen: die goal wordt afgekeurd. Heel duidelijk. Dit is gewoon appeltje eitje. Alle discussie hierover is totale onzin", zo besluit de arbiter. Door het afkeuren van de treffer bleef Ajax in de wedstrijd en slaagde de ploeg er in de slotfase in om alsnog een punt te redden. Invaller Kian Fitz-Jim kopte in blessuretijd de gelijkmaker binnen, waardoor de Amsterdammers met een 1-1 gelijkspel ontsnapten aan een nederlaag.