Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

Het logo van voetbalclub Ajax
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 februari 2026, 10:50

Henk Spaan heeft genoten van het debuut van Paulo da Silva bij Ajax Onder 19. De van NEC overgekomen spits maakte afgelopen zaterdag zijn eerste minuten, uitgerekend tegen zijn oude werkgever. De columnist van Het Parool beoordeelt het optreden van de talentvolle aanvaller met een torenhoog rapportcijfer, namelijk een 9,0.

Ajax ging deze winterse transferperiode aan de haal met Da Silva, die bij NEC nog geen profcontract had en dus voor een relatief laag bedrag naar Amsterdam kon vertrekken. Opvallend is dat Feyenoord de spits ook wilde hebben en zelfs meer wilde betalen dan de aartsrivaal, maar dat Da Silva alsnog voor de Amsterdammers koos. Het feit dat Ajax over een beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie beschikt, speelde hierin flink mee. Het talent met Portugese roots tekende een contract tot medio 2029.

Ajax-lichtpuntje krijgt een 9

Artikel gaat verder onder video

Tegen NEC Onder 19 maakte Da Silva zijn eerste minuten als Ajacied. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd maakte de achttienjarige direct veel indruk, zo zag ook Spaan, die aanwezig was bij het duel. “Hij mocht invallen in de tweede helft, dribbelde de linksback van NEC O19 één, twee, drie, vier keer voorbij, inclusief dubbele rugdekking, en gaf een assist op Tyrese Teuwsen”, zag de journalist.

“Ik zei vorige week dat ik altijd op zoek was naar lichtpuntjes. Da Silva is het lichtpuntje van de week”, stelt Spaan. Pharell Nash, die ook tot scoren kwam bij Ajax Onder 19 – NEC Onder 19, geldt voor Spaan als het tweede lichtpuntje.

'Fitz-Jim verdient meer speeltijd dan Sean Steur'

Het derde lichtpuntje van de week – volgens Henk Spaan – stond zondagmiddag op het veld bij AZ – Ajax. “Dat was uiteraard Kian Fitz-Jim, die scoorde en die meer speeltijd verdient; Sean Steur minder”, vindt hij. Fitz-Jim redde afgelopen zondag één punt voor Ajax op bezoek in het AFAS Stadion. De middenvelder kent een moeilijke periode en verscheen daarom ook zwaar teleurgesteld voor de interviewcamera’s van ESPN.

