Corinthians-trainer Dorival Júnior (63) heeft bevestigd dat Zakaria Labyad (32) op het punt staat om aan de slag te gaan bij Corinthians. Hoewel de komst van de voormalig Eredivisie-speler aanstaande lijkt, benadrukt de oefenmeester dat de middenvelder niet op zijn persoonlijke verlanglijstje stond. Labyad wordt bij de club uit São Paulo herenigd met Memphis Depay.

Labyad zit sinds 1 januari zonder werkgever nadat zijn avontuur bij het Chinese Dalian Yingbo ten einde kwam. De aanvallende middenvelder is in Nederland een bekende naam door zijn periodes bij PSV, Vitesse, Ajax en FC Utrecht. Vooral bij die laatste club was hij succesvol met 21 doelpunten in 76 wedstrijden. Nu lijkt hij zijn carrière te vervolgen in Brazilië, al is de trainer nog niet volledig bekend met zijn kwaliteiten.

Dorival Júnior eerlijk over komst Labyad

Artikel gaat verder onder video

De Braziliaanse coach is helder over de totstandkoming van de transfer. Waar Fabrizio Angileri, een andere nieuweling, een bekende is voor de club, ligt dat bij Labyad anders. "Fabrizio Angileri is een speler die we al kennen. Welkom terug. Wat Zakaria betreft: dat was niet mijn verzoek. Maar ik ben hier om het team te coachen. Welk team ik ook krijg toegewezen, ik zal ermee aan de slag gaan", waren de pijnlijke woorden van de oefenmeester.

Memphis fungeert als informatiebron

De trainer erkent dat hij zelf weinig beeld had bij de kwaliteiten van Labyad. Het was Memphis Depay die zijn trainer voorzag van de nodige achtergrondinformatie over zijn aanstaande teamgenoot. "Ik weet niet veel over de speler", vervolgde Dorival Júnior. "Maar ik heb wat informatie van Memphis gekregen. We wachten af. Hopelijk komt hij, kan hij een bijdrage leveren en wordt hij hier net als iedereen behandeld."

"Het was geen aanbeveling van mij, maar dat is helemaal geen probleem. Hij zal een belangrijke speler zijn en hopelijk kan hij op het veld laten zien wat hij kan", aldus de trainer over de naderende versterking.

Pijnlijke nederlaag in de derby

De aankondiging van de transfer komt op een sportief lastig moment voor de club. Afgelopen nacht ging Corinthians in de Campeonato Paulista met 0-1 onderuit tegen aartsrivaal Palmeiras. Memphis Depay eiste in die wedstrijd een negatieve hoofdrol op door in de eerste helft een strafschop te missen. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van José Manuel López, waardoor de druk op de ploeg van Dorival Júnior toeneemt.

Labyad moet creativiteit toevoegen

Met de komst van Labyad hoopt Corinthians meer aanvallende impulsen te krijgen. De middenvelder was in de Eredivisie vooral bij FC Utrecht op dreef, waar hij in 76 duels 21 keer het net wist te vinden. Sinds 1 januari is hij clubloos, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken naar de huidige nummer negentien (nog slechts één wedstrijd) van de Braziliaanse Série A.