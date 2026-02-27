Live voetbal 7

Domper voor De Graafschap-supporters: te lange bus geweerd in Maastricht

Bus de Graafschap
Foto: © Imago
1 reactie
Silven Potters
27 februari 2026, 21:03   Bijgewerkt: 21:12

Supporters van De Graafschap kregen een flinke tegenvaller tijdens hun uitwedstrijd tegen MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie. De bus waarmee een groep fans onderweg was naar Maastricht moest vlak voor aankomst terugkeren omdat hij te lang bleek te zijn voor de toegestane route rond het stadion, zo meldt De Gelderlander.

De chauffeur kon de bus niet via de geplande weg naar het M‑Scores Stadion de Geusselt laten rijden, omdat de bus te lang was en er niet door kon, en besloot daarom terug te rijden richting Doetinchem. Wat een gewone supportersbusrit had moeten zijn, eindigde zo in logistieke chaos. Volgens De Gelderlander gelden er in Maastricht lokale verkeersvoorschriften die de maximale lengte van voertuigen op bepaalde wegen beperken. In plaats van 212 uitsupporters, nemen er daardoor 'amper honderd' De Graafschap-fans plaats in het uitvak.

Belangrijke wedstrijd in Maastricht

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tegen MVV is niet zomaar een gewone ontmoeting: De Graafschap maakt namelijk nog kans op het winnen van de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie, iets wat sportief gezien veel kan betekenen. Met De Graafschap in de top van de stand, op plek drie met 48 punten uit 28 duels, is een overwinning tegen MVV niet alleen belangrijk voor de reguliere competitie, maar ook voor de strijd om een periodekampioenschap en dus een play‑offticket. Voor de meegereisde fans was het extra zuur dat deze sportieve belangen niet gecombineerd konden worden met een normale supportersreis.

➡️ Meer over de Keuken Kampioen Divisie:

Martin0345
267 Reacties
970 Dagen lid
1.307 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit check je toch minimaal een week van tevoren?

Martin0345
267 Reacties
970 Dagen lid
1.307 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit check je toch minimaal een week van tevoren?

MVV - De Graafschap

MVV Maastricht
3 - 3
De Graafschap
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
28
39
65
2
Cambuur
26
26
57
3
De Graafschap
28
11
48
4
Jong PSV
28
6
46
5
Roda
28
6
45

Complete Stand

