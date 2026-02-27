Supporters van De Graafschap kregen een flinke tegenvaller tijdens hun uitwedstrijd tegen MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie. De bus waarmee een groep fans onderweg was naar Maastricht moest vlak voor aankomst terugkeren omdat hij te lang bleek te zijn voor de toegestane route rond het stadion, zo meldt De Gelderlander.

De chauffeur kon de bus niet via de geplande weg naar het M‑Scores Stadion de Geusselt laten rijden, omdat de bus te lang was en er niet door kon, en besloot daarom terug te rijden richting Doetinchem. Wat een gewone supportersbusrit had moeten zijn, eindigde zo in logistieke chaos. Volgens De Gelderlander gelden er in Maastricht lokale verkeersvoorschriften die de maximale lengte van voertuigen op bepaalde wegen beperken. In plaats van 212 uitsupporters, nemen er daardoor 'amper honderd' De Graafschap-fans plaats in het uitvak.

Belangrijke wedstrijd in Maastricht

De wedstrijd tegen MVV is niet zomaar een gewone ontmoeting: De Graafschap maakt namelijk nog kans op het winnen van de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie, iets wat sportief gezien veel kan betekenen. Met De Graafschap in de top van de stand, op plek drie met 48 punten uit 28 duels, is een overwinning tegen MVV niet alleen belangrijk voor de reguliere competitie, maar ook voor de strijd om een periodekampioenschap en dus een play‑offticket. Voor de meegereisde fans was het extra zuur dat deze sportieve belangen niet gecombineerd konden worden met een normale supportersreis.