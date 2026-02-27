Hans Kraay junior is onder de indruk van de verrichtingen van Bendegúz Kovács van Jong AZ. De Hongaarse spits baarde op 13 februari jongstleden opzien door in het uitduel bij TOP Oss (0-3 winst) de gehele Alkmaarse productie voor zijn rekening te nemen.

Kovács (18) speelde in zijn vaderland in de jeugdopleiding van Debrecen, maar verhuisde in 2021 naar Nederland, waar hij bij ARC ging spelen. Twee jaar later volgde een overstap naar Ajax, waar de Hongaar achtereenvolgens voor de Onder-17 en de Onder-19 uitkwam. Afgelopen zomer sloeg AZ vervolgens toe en verkaste de spits naar Alkmaar. In eerste instantie sloot hij ook daar aan bij de Onder-19, maar in december volgde zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie.

Na de winterstop maakte Kovács tegen Almere City (3-4 verlies) zijn eerste doelpunt in het profvoetbal. Op 13 februari volgden maar liefst drie treffers in het uitduel in Oss. Opvallend genoeg kwamen al zijn treffers tot stand als invaller: de spits wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats bij Jong AZ. Kovács is desondanks genomineerd voor de titel Talent van de Derde Periode, zo werd vrijdag bekendgemaakt in De Voetbalkantine op ESPN.

De nominatie van Kovács komt even later ter sprake in het schakelprogramma op diezelfde zender. "Hij heeft er vier gemaakt, ik zie wel iets in hem", zegt Kraay. "Hij heeft een heerlijk linkerbeen, hij is 2.12 meter (1.99 meter, red.) en hij is achttien jaar. Of een invaller geen prijs kan winnen? Nou ja, hij heeft er vier gemaakt", herhaalt de oud-voetballer. "Ik vind het een lekker spitsie. Ajax heeft hem laten lopen. Ronald de Boer kent hem ook goed, die zegt dat het belachelijk is", aldus Kraay.