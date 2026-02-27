Live voetbal 14

Maaskant: 'Als Feyenoord verder wil, hebben ze een betere keeper dan Wellenreuther nodig'

27 februari 2026, 19:07

Robert Maaskant is niet bijzonder onder de indruk van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. De Duitser onderscheidde zich afgelopen weekend nog met een aantal cruciale reddingen in het thuisduel met Telstar (2-1), maar volgens Maaskant is het niet 'speciaal' wat Wellenreuther in De Kuip laat zien en doet Feyenoord er dan ook verstandig aan om komende zomer een nieuwe eerste doelman aan te trekken.

Wellenreuther (30) is bezig aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord. Afgelopen zomer leek de Duitser zijn basisplaats te gaan verliezen aan zijn blessuregevoelige concurrent Justin Bijlow, maar trainer Robin van Persie krabbelde later terug en koos tóch weer voor Wellenreuther onder de lat. Bijlow vertrok daarop in de winterstop naar Genoa. Tegen Telstar keepte Wellenreuther zijn 33ste officiële wedstrijd van het seizoen. Met een aantal prima reddingen, onder meer op een indraaiend schot van Nökkvi Thórisson, sleepte hij Feyenoord erdoor tegen de bescheiden promovendus uit Velsen-Zuid.

In FC Rijnmond stelt presentator Bart Nolles dat Wellenreuther momenteel in topvorm verkeert. Maaskant is echter een stuk minder onder de indruk. "In algemene zin denk ik dat Feyenoord aan hem een degelijke keeper heeft, maar niet een speciale keeper", aldus de oud-trainer van onder meer RBC Roosendaal, NAC Breda en FC Groningen. "Ik denk dat Feyenoord, als ze een betere keeper zouden hebben, zich makkelijker zou kunnen kwalificeren voor de Champions League. Ja, hij had een paar fantastische reddingen tegen Telstar. Maar ik ga er toch een klein beetje vanuit dat iedere keeper in de Eredivisie dat soort reddingen kan verrichten", aldus Maaskant.

"Of je dan bij Telstar, Feyenoord of PSV speelt, er zijn gewoon ballen die je als Eredivisiekeeper moet kunnen pakken", vervolgt Maaskant zijn relaas. "Dat doet hij, en ik vind het ook een goede keeper, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk, als Feyenoord verder wil, dat ze een betere keeper nodig hebben. Maar daar hebben we toevallig een nieuwe technisch directeur voor, binnenkort", verwijst Maaskant naar de verwachte aanstelling van Kees van Wonderen.

boyke
1.195 Reacties
1.056 Dagen lid
6.071 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze hadden een hele goede keeper maar die moest weg en kijk die speelt nu de sterren van de hemel en wordt al met regelmaat de ster van de wedstrijd genoemd. Bijlow was te duur en die blessure was onzin Feyenoord moet toch eem argument aanhalen. Welenreuther of Welterusten keepr maakt soms goede reddingen maar heeft ook veel punten gekost. Is slecht bij hoge ballen, corners, uittrappen en paniek veroorzaken in de achterhoede. staat veel te ver voor zijn doel en snelt terug waarbij hij presteerd om steeds te vallen.

Vito
340 Reacties
1.021 Dagen lid
3.231 Likes
Vito
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze hadden met Bijlow een goede keeper maar Wellenreuther is beter dan de 2 keepers van Ajax. Afgelopen 2 jaar riep iedereen om Olij maar dat is een bankzitter geworden bij Psv. Kovar is ook geen top. Beste keeper speelde vorig jaar bij NEC: Roefs. Unnerstall en Drommel waren goed bij Twente maar konden de druk bij topclub PSV niet aan. Probleem bij Feyenoord is niet de keeper.

