Robert Maaskant is niet bijzonder onder de indruk van Feyenoord-doelman . De Duitser onderscheidde zich afgelopen weekend nog met een aantal cruciale reddingen in het thuisduel met Telstar (2-1), maar volgens Maaskant is het niet 'speciaal' wat Wellenreuther in De Kuip laat zien en doet Feyenoord er dan ook verstandig aan om komende zomer een nieuwe eerste doelman aan te trekken.

Wellenreuther (30) is bezig aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord. Afgelopen zomer leek de Duitser zijn basisplaats te gaan verliezen aan zijn blessuregevoelige concurrent Justin Bijlow, maar trainer Robin van Persie krabbelde later terug en koos tóch weer voor Wellenreuther onder de lat. Bijlow vertrok daarop in de winterstop naar Genoa. Tegen Telstar keepte Wellenreuther zijn 33ste officiële wedstrijd van het seizoen. Met een aantal prima reddingen, onder meer op een indraaiend schot van Nökkvi Thórisson, sleepte hij Feyenoord erdoor tegen de bescheiden promovendus uit Velsen-Zuid.

In FC Rijnmond stelt presentator Bart Nolles dat Wellenreuther momenteel in topvorm verkeert. Maaskant is echter een stuk minder onder de indruk. "In algemene zin denk ik dat Feyenoord aan hem een degelijke keeper heeft, maar niet een speciale keeper", aldus de oud-trainer van onder meer RBC Roosendaal, NAC Breda en FC Groningen. "Ik denk dat Feyenoord, als ze een betere keeper zouden hebben, zich makkelijker zou kunnen kwalificeren voor de Champions League. Ja, hij had een paar fantastische reddingen tegen Telstar. Maar ik ga er toch een klein beetje vanuit dat iedere keeper in de Eredivisie dat soort reddingen kan verrichten", aldus Maaskant.

"Of je dan bij Telstar, Feyenoord of PSV speelt, er zijn gewoon ballen die je als Eredivisiekeeper moet kunnen pakken", vervolgt Maaskant zijn relaas. "Dat doet hij, en ik vind het ook een goede keeper, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk, als Feyenoord verder wil, dat ze een betere keeper nodig hebben. Maar daar hebben we toevallig een nieuwe technisch directeur voor, binnenkort", verwijst Maaskant naar de verwachte aanstelling van Kees van Wonderen.