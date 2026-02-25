Live voetbal

Opvallend gerucht uit Engeland: 'Liverpool volgt Sean Steur'

Sean Steur loopt de spelersbus uit
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
25 februari 2026, 22:12

Liverpool heeft volgens TEAMtalk de pijlen gericht op Sean Steur. De club van trainer Arne Slot is momenteel aan het onderzoeken of de jonge middenvelder al klaar is voor de Premier League is. Niet alleen Liverpool volgt Steur nauwlettend. Of Ajax wil meewerken aan een verkoop, lijkt echter de vraag. 

Steur beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Hoewel de huidige verbintenis van de middenvelder nog doorloopt tot medio 2030, wil Ajax de stormachtige ontwikkeling van het talent dolgraag verzilveren met een nieuw en opgewaardeerd contract. Steur zelf heeft aangegeven open te staan voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA, maar de interesse uit de Premier League lijkt serieuzer te worden. Naast Liverpool zouden ook Arsenal, Newcastle United, Tottenham Hotspur en Manchester United gecharmeerd zijn van Steur. 

Ajax ziet in Steur de nieuwe Frenkie de Jong

Artikel gaat verder onder video

Binnen Ajax is de overtuiging groot dat Steur een gouden toekomst tegemoet gaat. De club ziet in hem zelfs het grootste talent op het middenveld sinds Frenkie de Jong. Om die reden lijkt de club totaal niet open te staan voor een zomers vertrek.

Liverpool en United kijken naar meer opties

Hoewel Steur hoog op het lijstje staat, zijn er meer kandidaten in beeld bij de Engelse topclubs. Voor het middenveld van Liverpool en United vallen namelijk ook de namen van Elliott Anderson van Nottingham Forest, Carlos Baleba van Brighton & Hove Albion en Adam Wharton van Crystal Palace. Deze spelers worden, net als Steur, gezien als versterkingen die de ploegen van meer stabiliteit moeten voorzien.

Meer over Sean Steur

  Gisteren, 22:24
  ma 23 februari, 09:17
  ma 23 februari, 08:17
Reageren
