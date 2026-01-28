Wim Kieft en Khalid Boulahrouz begrijpen weinig van het wisselbeleid van Ajax-trainer Fred Grim. De analisten van Ziggo Sport verbaasden zich over het feit dat Sean Steur en Kasper Dolberg naar de kant werden gehaald.

“Ik had Steur nooit gewisseld, omdat hij in balbezit gewoon heel belangrijk is”, begint Boulahrouz zijn analyse na de 1-2 nederlaag van Ajax in eigen huis tegen het Griekse Olympiakos. “Je ziet vooral in de eerste helft dat iedereen de bal bij hem inlevert. Je wisselt je beste man aan de bal.”

“Het maakt ze niet uit of hij gedekt staat of onder druk wordt gezet, ze leveren de bal bij hem in”, vervolgt de voormalig verdediger. “Dat is een natuurlijk proces. Die jongen is niet duidelijk links of rechts, hij kan overal wegdraaien. Hij gaat heel goed om met alle ballen die hij krijgt en dat weten zijn medespelers ook.”

Ook Kieft deelt die mening. “Steur begreep ik absoluut niet. Waarom haalde hij hem eruit? Dat is echt een enorm goede voetballer, die keer op keer de opbouw verzorgt. Wellicht waren er fysieke problemen, anders heb ik echt geen idee.”

Boulahrouz had in plaats daarvan een andere keuze gemaakt. Hij had Gloukh naar de zijkant gehaald. "Hij is echt het tegenovergestelde: hij duelleert niet, loopt niet met zijn man mee en verliest veel ballen. Hij laat veel momenten liggen. Als je een doelpunt moet maken, ga je kijken met welke spelers je het beste naar voren komt. De stand was 1-1 en je had doelpunten nodig. Dan had ik Dolberg laten staan, maar goed.”

Voor de camera van Ziggo Sport reageerde Fred Grim op de reden waarom hij Steur wisselde. Hij wisselde hem uit voorzorg: "Ik vond hem voor rust erg goed spelen. Na rust liet hij een paar keer zijn man lopen. Uiteindelijk is het een jonge jongen, die wij op een gegeven moment willen beschermen. We hebben hem voor de rest van de competitie ook keihard nodig."