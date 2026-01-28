Keeper Trubin brengt Benfica in minuut 98 in extase: Mourinho flikt het tegen Real Madrid

Benfica heeft op een krankzinnige avond in Lissabon met 4-2 gewonnen van Real Madrid en zich geplaatst voor de tussenronde van de Champions League. In de 98ste minuut maakte doelman Anatoliy Trubin de beslissende 4-2 met een kopbal. Benfica had dat laatste doelpunt nodig om Olympique Marseille van de 24ste plek te stoten in de competitiefase. Estádio da Luz schudde op zijn grondvesten.

Real Madrid kwam na een half uur op 0-1 via Kylian Mbappé, die een diepe voorzet bij de tweede paal binnenkopte. Benfica reageerde nog voor rust: Andreas Schjelderup dook op bij de tweede paal en kopte de gelijkmaker binnen na een snelle counter en een voorzet van Vangelis Pavlidis. In blessuretijd van de eerste helft kreeg Benfica vervolgens een strafschop toen Aurélien Tchouaméni aan het shirt trok van Nicolás Otamendi bij een corner. Pavlidis schoot door het midden raak: 2-1 bij rust.

Na de pauze sloeg Benfica opnieuw toe in de omschakeling. Schjelderup maakte zijn tweede van de avond na een counter die door Pavlidis werd voorbereid: hij trok naar binnen en schoot laag in de hoek voor 3-1. Real Madrid kwam terug in de wedstrijd toen Arda Güler de bal teruglegde op Mbappé, die van dichtbij binnen schoof: 3-2. Daarna volgde een fase vol nervositeit en rekenwerk, met de ranglijst die tijdens de wedstrijd heen en weer schoof. Benfica bleef aanvallen, maar zag onder meer Courtois nog een enorme kans van Leandro Barreiro keren, terwijl de thuisploeg tussendoor wisselde en probeerde het beslissende zetje te geven.

Dat zetje kwam in pure chaos. In de extra tijd kreeg Real Madrid twee rode kaarten: Raúl Asencio werd met een tweede gele kaart weggestuurd en even later moest ook Rodrygo vertrekken, waardoor de bezoekers met negen man eindigden. In de allerlaatste seconden ging zelfs doelman Anatoliy Trubin mee naar voren. Hij kopte de 4-2 binnen langs Thibaut Courtois, waarna het direct daarna full-time was en het feest losbarstte in Lissabon.

Door deze overwinning eindigt Benfica als nummer 24 in de league phase, precies hoog genoeg om door te gaan naar de tussenronde van de Champions League. Real Madrid moet na het late puntenverlies genoegen nemen met een plek buiten de top acht en wacht dus eveneens de play-offs.