Fraaie opsteker Slot: Liverpool sluit af met 6-0 overwinning in Champions League

Liverpool heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, door Qarabag met maar liefst 6-0 te verslaan op Anfield. Daardoor eindigt de ploeg van Arne Slot met achttien punten op de derde plaats in de competitiefase.

De avond begon nog met een tegenvaller voor de thuisploeg, want Jeremie Frimpong moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Liverpool liet zich daar echter niet door van de wijs brengen en nam al snel volledig de regie over het duel.

Na een periode van aanhoudende druk viel in de vijftiende minuut de openingstreffer. Uit een hoekschop van Dominik Szoboszlai kwam de bal via Virgil van Dijk bij Alexis Mac Allister, die de bal over de lijn werkte. Zes minuten later verdubbelde Liverpool de voorsprong toen Florian Wirtz, na sterk werk van Hugo Ekitike, van buiten het strafschopgebied raak schoot en zijn eerste Champions League-doelpunt voor de club maakte.

Na rust schakelde Liverpool direct een versnelling hoger. Mohamed Salah krulde in de vijftigste minuut een vrije trap fraai in de bovenhoek en zeven minuten later vergrootte Ekitike de marge verder met een knappe solo en een beheerste afronding. Qarabag probeerde wel mee te voetballen, maar werd keer op keer afgestraft in de ruimte die het liet.

Het overwicht bleef onverminderd groot en in de 62e minuut kwam ook Mac Allister aan zijn tweede van de avond, nadat een defensieve fout van Qarabag hem in staat stelde de doelman te omspelen. Liverpool bleef kansen creëren en voerde het tempo hoog op, waarbij het aantal schoten gestaag opliep en Qarabag nauwelijks nog onder de druk uitkwam.

In de slotfase werd het halve dozijn compleet gemaakt. Virgil van Dijk schoof mee naar voren, legde de bal terug en Federico Chiesa rondde beheerst af voor de 6-0 eindstand. Liverpool noteerde in totaal 38 doelpogingen en is met deze ruime overwinning verzekerd van de derde plaats in de Champions League-table, waarmee het zich rechtstreeks plaatst voor de knock-outfase.