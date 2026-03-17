Real Madrid wint chaotische wedstrijd in Manchester en schakelt City uit

Manchester City is er niet in geslaagd om een comeback te realiseren tegen Real Madrid. Na de 3-0 nederlaag in Madrid werd het in Engeland uiteindelijk 1-2, waardoor de Spanjaarden zonder problemen doorgaan naar de volgende ronde.

Manchester City begon nog energiek en zette Real Madrid in de openingsfase onder druk. Kansen voor onder meer Rayan Cherki en Rodri leverden echter niets op, waarna Real Madrid na twintig minuten hard toesloeg.

Na een snelle counter kreeg Vinicius Junior eerst een grote kans, waarna de VAR ingreep. Een handsbal van Bernardo Silva op de doellijn leverde niet alleen een penalty op, maar ook een rode kaart. Vinícius bleef koel vanaf elf meter en zette Real Madrid op 0-1.

Vanaf dat moment stond City voor een bijna onmogelijke opgave: met tien man vier keer scoren tegen Real Madrid. Ondanks de tegenslag gaf City zich niet gewonnen. Vlak voor rust zorgde Erling Haaland voor een opleving door de 1-1 binnen te tikken na goed werk van Jeremy Doku. Het zorgde voor kortstondig geloof in het Etihad Stadium, al bleef de opdracht immens.

Na rust nam Real Madrid de controle volledig over. City had moeite om met tien man druk te houden en creëerde nauwelijks nog kansen. Het tempo zakte en het geloof verdween zichtbaar bij spelers en supporters.

Opvallend was het moment waarop Pep Guardiola al vroeg in de tweede helft Haaland naar de kant haalde, een teken dat de focus mogelijk al verschoof naar de League Cup-finale.

Een afgekeurde goal van Doku wegens buitenspel en een redding van Gianluigi Donnarumma voorkwamen nog dat de wedstrijd volledig doodbloedde, maar echt spannend werd het nooit meer.

In de slotfase leek Vinicius Junior nogmaals te scoren, maar zijn treffer in de 91e minuut werd afgekeurd. Twee minuten later was het alsnog raak. Na een pass van Aurelien Tchouameni rondde de Braziliaan koel af en bepaalde hij de eindstand op 1-2.

Daarmee gooide Real Madrid het duel definitief in het slot en werd het krachtsverschil over twee wedstrijden nog eens onderstreept. Met een totaalstand van 5-1 over twee duels plaatst Real Madrid zich overtuigend voor de volgende ronde. Voor Manchester City eindigt het Europese avontuur in mineur, na een avond waarop de rode kaart en vroege achterstand al snel de doorslag gaven.