Live voetbal

Peter Bosz sneert naar Valentijn Driessen: ‘Die neem je toch nooit meer serieus!’

2 mei 2026, 12:10
Peter Bosz van PSV
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Peter Bosz heeft in gesprek met ESPN met verbazing gereageerd op de kritiek die klonk na afloop van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4). Onder meer Valentijn Driessen gaf aan kritisch te zijn op het gebrek aan verdedigen in die wedstrijd. Daar is Bosz het absoluut niet eens.

Dinsdagavond was men in Parijs toeschouwer van een van de meest spectaculaire Champions League-wedstrijden ooit, toen PSG met 5-4 won van Bayern München. “Wij proberen te roteren op het middenveld. Als je ziet hoe de jongens van Paris en Bayern dat invullen… De manier van voetballen is wat ons bij PSV aanspreekt”, geeft Bosz aan. “Naar voren en aanvallend voetbal spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Kenneth Perez geeft vervolgens aan dat sommige mensen kritiek hadden op het gebrek aan verdedigen. Driessen was er daar een van. “Je mag ook verdedigen hè. Dat is niet verboden”, liet de journalist van De Telegraaf woensdag weten bij Vandaag Inside. Desondanks gaf hij aan wel van de wedstrijd te hebben genoten.

“Wacht even hoor”, zegt Bosz lachend als hij van Perez hoort dat mensen kritiek hadden op het verdedigende niveau. “Als mensen dat nog durven te zeggen, het over verdedigen hebben, dan lach je diegene toch keihard uit? Die neem je nooit van zijn leven meer serieus”, aldus de verbaasde trainer van PSV.

  • 30 apr. 20:45
  • Gisteren, 16:51
  • Gisteren, 13:15
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Paris SG - Bayern München

Paris Saint-Germain
5 - 4
Bayern München
Gespeeld op 28 apr. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws