Peter Bosz heeft in gesprek met ESPN met verbazing gereageerd op de kritiek die klonk na afloop van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4). Onder meer Valentijn Driessen gaf aan kritisch te zijn op het gebrek aan verdedigen in die wedstrijd. Daar is Bosz het absoluut niet eens.

Dinsdagavond was men in Parijs toeschouwer van een van de meest spectaculaire Champions League-wedstrijden ooit, toen PSG met 5-4 won van Bayern München. “Wij proberen te roteren op het middenveld. Als je ziet hoe de jongens van Paris en Bayern dat invullen… De manier van voetballen is wat ons bij PSV aanspreekt”, geeft Bosz aan. “Naar voren en aanvallend voetbal spelen.”

Kenneth Perez geeft vervolgens aan dat sommige mensen kritiek hadden op het gebrek aan verdedigen. Driessen was er daar een van. “Je mag ook verdedigen hè. Dat is niet verboden”, liet de journalist van De Telegraaf woensdag weten bij Vandaag Inside. Desondanks gaf hij aan wel van de wedstrijd te hebben genoten.

“Wacht even hoor”, zegt Bosz lachend als hij van Perez hoort dat mensen kritiek hadden op het verdedigende niveau. “Als mensen dat nog durven te zeggen, het over verdedigen hebben, dan lach je diegene toch keihard uit? Die neem je nooit van zijn leven meer serieus”, aldus de verbaasde trainer van PSV.