Ihattaren gelinkt aan stap naar Feyenoord, Buijs reageert

2 mei 2026, 11:37
Mohamed Ihattaren
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mohamed Ihattaren moet volgens Ali Boussaboun de opvolger worden van Anis Hadj Moussa bij Feyenoord, zo laat hij weten bij FC Rijnmond. Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs geeft een dag later in het programma R-Uit! van de regionale omroep aan dat hij gelooft dat de linkspoot het niveau van de Rotterdammers aankan.

Ihattaren onthulde een maand geleden bij Goedemorgen Eredivisie dat er een afkoopsom van drie miljoen euro in zijn contract staat. De Marokkaan liet ook weten het liefst in Nederland te blijven en stelde daarnaast te dromen van een stap naar Feyenoord. Boussaboun denkt dat het een mooie samenwerking zou zijn, zo laat hij vrijdag weten bij FC Rijnmond. “Of Feyenoord aan Ihattaren moet beginnen? Ik denk het wel. Ik zou niet weten waarom niet. Je ziet dat hij echt stappen heeft gemaakt van het moment dat hij aantrad bij RKC Waalwijk. Zijn passing is van de buitencategorie”, laat hij weten.

Hadj Moussa lijkt komende zomer een transfer te gaan maken, waardoor Feyenoord behoefte heeft aan wat nieuwe creativiteit. Toch ziet Boussaboun wel een groot verschil tussen beide spelers. “Ik denk dat Ihattaren wat vaster is aan de bal dan Hadj Moussa, die natuurlijk wat speelser en minder fysiek is. Ihattaren ziet dingen die andere spelers niet zien.”

Buijs ziet Ihattaren bij Feyenoord spelen

Een dag later heeft ook Buijs zich uitgelaten over een mogelijke stap van zijn pupil naar Feyenoord. De trainer denkt dat de creatieveling het niveau van de Rotterdammers wel aankan. “Qua voetbaltalent zeker. Deze jongen heeft een spelinzicht en een fenomenale traptechniek”, is hij lyrisch. “Daarnaast heeft hij de gave om dingen op een heel hoog niveau uit te voeren.”

Buijs plaatst echter wel een kanttekening. “De vraag is alleen of hij ook op andere facetten kan aanhaken op een hoger niveau.” Mentale problemen, waar Ihattaren in het verleden veel mee kampte, verwacht de oefenmeester echter niet meer. “Er wordt vaak alleen naar de hoofdtrainer gekeken, maar er maken veel specialisten, waaronder een mental coach, deel uit van zo'n team.”

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
26
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

