Ihattaren onthult plots zijn afkoopsom en noemt Feyenoord als droomclub

5 april 2026, 11:53   Bijgewerkt: 12:10
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Mohamed Ihattaren doet in de uitzending van Goedemorgen Eredivisie onthullingen over zijn contract bij Fortuna Sittard. De spelmaker verklapt de hoogte van zijn afkoopsom en wordt en passant ook gevraagd naar een mogelijke stap naar Feyenoord.

Hans Kraay junior sprak in de aanloop naar de uitzending telefonisch met Danny Buijs, de trainer van Fortuna Sittard. In dat gesprek zei Buijs dat Ihattaren goed genoeg is om de overstap naar Feyenoord te maken, als hij nog een kleine stap zet. “Dat heeft hij ook tegen mij gezegd”, beaamt Ihattaren. "Maar ik weet dat ik meer kan. Ik ben fit genoeg om te spelen, maar er zit nog genoeg in. Ik ben ook pas een jaar terug. Dit is mijn eerste volledige seizoen. Deze zomer moet ik het goed doortrekken." Ihattaren geeft desgevraagd toe dat Feyenoord zijn droomclub is.

Dinsdag werd zijn contract bij Fortuna met een jaar verlengd. “Mijn afkoopsom was drie miljoen euro, maar Fortuna gaat niet moeilijk doen als er een club komt die wat minder…” Kraay vraagt of dat betekent dat Fortuna ‘in de verste verte geen drie miljoen zal vragen’ voor Ihattaren. Die antwoordt: “Dat zou kunnen. Ik weet niet wat ze van plan zijn. Ze gaan niet moeilijk doen. Ik ben voor niks binnengekomen.” Ihattaren zegt het liefst in Nederland te willen blijven.

'Niet netjes om gratis te vertrekken'

Ihattaren vertelde eerder in de uitzending al over zijn toekomst. "Ik denk dat het ook niet netjes is als ik transfervrij de deur uitloop", zei hij. "Fortuna heeft mij ook de kans gegeven om daar te spelen, met het vertrouwen dat ik toen nodig had om goed door te pakken. Dat heb ik uiteindelijk gedaan, maar ik kan ze niet met lege handen achterlaten."

Ihattaren noemde het belangrijk om ‘weer een stap’ te kunnen zetten in zijn ontwikkeling. “Als ik mezelf vergelijk met buitenspelers bij de andere topvijfclubs, dan zijn zij minimaal van mijn leeftijd of ouder. Ik ken mijn kwaliteiten, ik weet ook dat ik nu goede stappen zet. Daarom wil ik nu een logische vervolgstap maken, in binnen- of buitenland. Het moet gewoon een goede, logische stap zijn. Mijn gevoel moet goed zijn.”

➡️ Meer over Mohamed Ihattaren

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
Leo Sauer

Drama voor Feyenoord: Leo Sauer heeft scheur in zijn hamstring

  • do 2 april, 08:05
Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
24
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35
12
Fortuna
29
-11
35
13
PEC
29
-20
33
14
Volendam
29
-18
28

