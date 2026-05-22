Sjoerd Mossou stelt in zijn column in het Algemeen Dagblad dat de interlandcarrière van voorbij moet zijn. Hoewel de spits uit Borne in het verleden van grote waarde is geweest voor het Nederlands elftal, vindt de journalist dat hij niet meer thuishoort op het naderende WK. Volgens Mossou is de handelingssnelheid van de 33-jarige aanvaller dusdanig ver teruggevallen, dat bondscoach Ronald Koeman hem definitief thuis moet laten.

De aanleiding voor de harde conclusie van de columnist is het optreden van de aanvalsleider tijdens de halve finale van de play-offs om Europees voetbal, waarin Ajax donderdagavond aantrad tegen FC Groningen en met 2-0 won.

Artikel gaat verder onder video

In het Kras Stadion in Volendam kregen de Amsterdammers halverwege de eerste helft een enorme kans. De bal werd aan de rechterkant van het strafschopgebied aangespeeld op de volledig vrijstaande spits. In plaats van doeltreffend af te ronden, nam Weghorst de bal volgens Mossou in 'superslowmotion' aan. "Met de handelingssnelheid van een derdeklasse-spits kwam het bij lange na niet tot een serieuze kans", stelt Mossou.

Koeman staat voor cruciaal besluit richting WK

Het trage moment tegen de noorderlingen staat volgens Mossou symbool voor een bredere ontwikkeling. Wie de routinier al maanden ziet worstelen in de Eredivisie, zou volgens de schrijver stilaan medelijden met hem krijgen. Zelfs de kenmerkende enorme inzet en bezetenheid van de spits zijn niet meer voldoende om het sportieve verval te verbloemen.

"Het moment stond helaas niet op zichzelf. Wie Weghorst nu al maanden ziet aanmodderen in de eredivisie, zou stilaan medelijden kunnen krijgen (nou ja, althans: bijna dan). Zelfs met zijn eeuwige drift en bezetenheid is het allemaal niet meer te compenseren. Weghorst is nooit een technisch wonder geweest natuurlijk, juist daarom past er ook bewondering voor zijn schitterende carrière. Jarenlang was hij, zonder enige twijfel, van grote waarde voor Oranje", schrijft Mossou.

Aankomende woensdag zal duidelijk worden of de technische staf vasthoudt aan de bewezen diensten van de spits. Als het aan Mossou ligt, behoort de speler van Ajax in ieder geval niet tot het definitieve keurkorps. "Weghorst in Oranje. Het kan niet meer", luidt zijn eindconclusie.