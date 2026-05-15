Live voetbal 3

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

15 mei 2026, 20:31
PSV-speler Joey Veerman
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Joey Veerman maakt géén deel uit van de 55-koppige voorselectie van het Nederlands elftal, zo onthult De Telegraaf. De middenvelder van PSV, wiens WK-kansen sowieso al klein leken, komt dus definitief niet voor in de plannen van Ronald Koeman. Opvallend is dat de blessure van Jerdy Schouten daar niets aan heeft veranderd.

Koeman heeft aan het begin van deze week een lijst bij de FIFA moeten indienen met spelers waaruit hij zijn uiteindelijke 26-koppige WK-selectie gaat samenstellen. Deze ‘voorselectie’ bestaat uit 55 spelers, die inmiddels op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijke WK-kansen.

Artikel gaat verder onder video

Het is geen geheim dat Koeman het niet ziet zitten in Veerman, zo liet hij al eerder optekenen op persconferenties. “Ik heb met Joey gesproken en hem gezegd dat hij niet mijn eerste en niet mijn tweede keuze is op de linker 6-positie. Als iedereen fit is, komt hij niet in aanmerking voor de WK-selectie.”

Dat de middenvelder van landskampioen PSV zelfs niet tot de 55-koppige lijst behoort, is opvallend. Middenvelders als Xavi Simons en Jerdy Schouten zijn wegens blessures niet van de partij, maar worden dus niet vervangen door Veerman.

➡️ Meer over Joey Veerman

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

  • zo 10 mei, 18:42
  • 10 mei 18:42
  • 12
Nederlands elftal voor het duel met Ecuador, met Brobbey, De Vrij, Van Dijk, Flekken, Quinten Timber en Schouten

Hittestress tijdens WK: Guardian legt risico's voor wedstrijden Oranje bloot

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
199 Reacties
59 Dagen lid
121 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zit hij ook niet meer op te wachten neem ik aan, en gelijk heeft hij .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
199 Reacties
59 Dagen lid
121 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zit hij ook niet meer op te wachten neem ik aan, en gelijk heeft hij .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
29
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws