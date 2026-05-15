Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

maakt géén deel uit van de 55-koppige voorselectie van het Nederlands elftal, zo onthult De Telegraaf. De middenvelder van PSV, wiens WK-kansen sowieso al klein leken, komt dus definitief niet voor in de plannen van Ronald Koeman. Opvallend is dat de blessure van Jerdy Schouten daar niets aan heeft veranderd.

Koeman heeft aan het begin van deze week een lijst bij de FIFA moeten indienen met spelers waaruit hij zijn uiteindelijke 26-koppige WK-selectie gaat samenstellen. Deze ‘voorselectie’ bestaat uit 55 spelers, die inmiddels op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijke WK-kansen.

Het is geen geheim dat Koeman het niet ziet zitten in Veerman, zo liet hij al eerder optekenen op persconferenties. “Ik heb met Joey gesproken en hem gezegd dat hij niet mijn eerste en niet mijn tweede keuze is op de linker 6-positie. Als iedereen fit is, komt hij niet in aanmerking voor de WK-selectie.”

Dat de middenvelder van landskampioen PSV zelfs niet tot de 55-koppige lijst behoort, is opvallend. Middenvelders als Xavi Simons en Jerdy Schouten zijn wegens blessures niet van de partij, maar worden dus niet vervangen door Veerman.