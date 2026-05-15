Live voetbal

Johan Derksen gooit afwezige Genee, live op tv, voor de bus in Curaçao-rel

15 mei 2026, 22:01   Bijgewerkt: 23:03
Johan Derksen, Vandaag Inside
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Vandaag Inside is vrijdagavond door het stof gegaan inzake de soap rondom Dick Advocaat en Fred Rutten bij Curaçao. De populaire talkshow van SBS6 was indirect betrokken bij de pijnlijke gang van zaken rond de trainerswissel bij het debuterende WK-land. Volgens Johan Derksen draagt Wilfred Genee daar een belangrijke verantwoordelijkheid in.

Advocaat is sinds deze week weer terug als bondscoach van Curaçao, maar daar was in de dagen daarvoor veel om te doen. Nadat in Vandaag Inside bekend werd gemaakt dat de gezondheidstoestand van zijn dochter was verbeterd, opperde het programma bijna dagelijks een terugkeer van De Kleine Generaal. Die roep werd uiteindelijk steeds groter, met als gevolg dat zelfs sponsor Corendon zich ermee begon te bemoeien.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk werd Rutten het kind van de rekening. In Vandaag Inside geven Derksen en Hélène Hendriks toe dat ze zich schuldig voelen. “Wij hebben hier een verkeerde rol in gespeeld en dat neem ik mezelf ook kwalijk. Wij hebben onze sympathie voor Dick hier helemaal uitgevent. Wij hebben erop aangedrongen dat Dick terug moest”, zegt De Snor.

“Fred (Rutten, red.) stond daarbuiten en kon er niks aan doen. Dick is twee keer weggelopen en is nu weer terug, dat wordt dus eigenlijk beloond. Het is niet journalistiek wat wij hebben gedaan”, vervolgt Derksen, die Hendriks vervolgens confronteert met haar uitspraken over Rutten en Advocaat.

“Johan heeft gelijk, wij moeten de hand in eigen boezem steken”, geeft Hendriks toe. René van der Gijp, die zich minder mengde in de soap, geeft vervolgens zijn mening: “Ik vond het eigenlijk al raar dat jullie dat gingen doen. Toen jullie ermee begonnen, was er nog helemaal geen sprake van een terugkeer van Advocaat.”

Derksen slingert vervolgens de afwezige Wilfred Genee voor de bus: “Dat komt natuurlijk ook door Wilfred. Die heeft steeds contact met de baas van Corendon. Wilfred is een beetje de PR-functionaris van Corendon, omdat Advocaat graag terug wilde.”

Johan Derksen over terugkeer Dick Advocaat bij Curaçao: ‘Daar hebben wij een verkeerde rol in gespeeld’

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Advocaat

Voetbalbond Curaçao bevestigt terugkeer Dick Advocaat

  • di 12 mei, 16:51
  • 12 mei 16:51
  • 1
Fred Rutten en Dick Advocaat met op de achtergrond de vlag van Curaçao

Fred Rutten per direct weg als bondscoach van Curaçao: Dick Advocaat keert terug

  • ma 11 mei, 17:52
  • 11 mei 17:52
  • 5
Dick Advocaat en hoofdsponsor Corendon

Bom barst: 'Corendon beëindigt sponsoring Curaçao na besluit rond Advocaat'

  • za 9 mei, 16:07
  • 9 mei 16:07
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Ivoorkust
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws