Vandaag Inside is vrijdagavond door het stof gegaan inzake de soap rondom Dick Advocaat en Fred Rutten bij Curaçao. De populaire talkshow van SBS6 was indirect betrokken bij de pijnlijke gang van zaken rond de trainerswissel bij het debuterende WK-land. Volgens Johan Derksen draagt Wilfred Genee daar een belangrijke verantwoordelijkheid in.

Advocaat is sinds deze week weer terug als bondscoach van Curaçao, maar daar was in de dagen daarvoor veel om te doen. Nadat in Vandaag Inside bekend werd gemaakt dat de gezondheidstoestand van zijn dochter was verbeterd, opperde het programma bijna dagelijks een terugkeer van De Kleine Generaal. Die roep werd uiteindelijk steeds groter, met als gevolg dat zelfs sponsor Corendon zich ermee begon te bemoeien.

Uiteindelijk werd Rutten het kind van de rekening. In Vandaag Inside geven Derksen en Hélène Hendriks toe dat ze zich schuldig voelen. “Wij hebben hier een verkeerde rol in gespeeld en dat neem ik mezelf ook kwalijk. Wij hebben onze sympathie voor Dick hier helemaal uitgevent. Wij hebben erop aangedrongen dat Dick terug moest”, zegt De Snor.

“Fred (Rutten, red.) stond daarbuiten en kon er niks aan doen. Dick is twee keer weggelopen en is nu weer terug, dat wordt dus eigenlijk beloond. Het is niet journalistiek wat wij hebben gedaan”, vervolgt Derksen, die Hendriks vervolgens confronteert met haar uitspraken over Rutten en Advocaat.

“Johan heeft gelijk, wij moeten de hand in eigen boezem steken”, geeft Hendriks toe. René van der Gijp, die zich minder mengde in de soap, geeft vervolgens zijn mening: “Ik vond het eigenlijk al raar dat jullie dat gingen doen. Toen jullie ermee begonnen, was er nog helemaal geen sprake van een terugkeer van Advocaat.”

Derksen slingert vervolgens de afwezige Wilfred Genee voor de bus: “Dat komt natuurlijk ook door Wilfred. Die heeft steeds contact met de baas van Corendon. Wilfred is een beetje de PR-functionaris van Corendon, omdat Advocaat graag terug wilde.”