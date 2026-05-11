Fred Rutten per direct weg als bondscoach van Curaçao: Dick Advocaat keert terug

Dick Advocaat gaat tóch naar het WK met Curaçao. Het Algemeen Dagblad meldt dat Fred Rutten zich, naar aanleiding van de soap van afgelopen week, heeft teruggetrokken als bondscoach van de WK-debutant.

Er is momenteel een soap gaande rondom de nationale ploeg van Curaçao. Advocaat stapte in februari per direct op om bij zijn zieke dochter te zijn, waarna Rutten het overnam. Nu het beter gaat met de dochter van De Kleine Generaal, werd er door verschillende mensen in de media geprobeerd om hem toch bondscoach te laten zijn op het WK van komende zomer.

Bondsvoorzitter Gilbert Martina liet vrijdag weten dat Rutten aan zal blijven, terwijl de spelers juist voor een terugkeer van Advocaat zouden zijn. Ook hoofdsponsor Corendon zou de vorige bondscoach graag terug willen en hebben besloten na het WK te stoppen als sponsor.

Maandag is bekend geworden dat Rutten de eer aan zichzelf houdt en per direct stopt als bondscoach van The Blue Wave. Door de ontstane soap heeft de oefenmeester, in samenspraak met Martina, besloten dat er een onwerkbare situatie is ontstaan.

Rutten heeft zelf ook gereageerd in een persbericht: "Ik betreur de ontstane situatie, maar ik wens iedereen veel succes. Er moet geen klimaat ontstaan waarbij de professionele relatie tussen spelers en stafleden op het spel wordt gezet. Daarom is het beter om een stap terug te doen."

Daardoor zit Advocaat op 14 juni in Houston gewoon op de bank tijdens het WK-duel met Duitsland, het eerste optreden van Curaçao ooit op het hoogste mondiale podium.

Spelersgroep wilde Advocaat

De ommekeer kwam niet uit de lucht vallen. Binnen de selectie leefde al langer het gevoel dat Advocaat moest terugkeren zodra zijn privésituatie dat toeliet. Toen eind april duidelijk werd dat de gezondheidssituatie van zijn dochter voldoende was verbeterd, groeide binnen de spelersgroep direct de wens om hem terug te halen.

In een emotioneel overleg met bondsvoorzitter Gilbert Martina maakten de internationals donderdagavond duidelijk hoe sterk dat gevoel leefde. Volgens de spelersraad wilden zij het WK uitsluitend ingaan met Advocaat aan het roer.

Die wens had volgens betrokkenen minder te maken met de verloren interlands tegen China en Australië in maart, maar vooral met de manier van werken onder Rutten. De voormalig trainer van onder meer PSV, Feyenoord en Schalke 04 had zijn technische staf uitgebreid met meerdere nieuwe gezichten, waaronder Arno van Zwam, Roel Coumans en Alessandro Schoenmaker. Ook teamarts Suzanne Huurman sloot aan. Binnen de selectie en de vaste staf verliep die samenwerking echter moeizaam.