Fred Rutten per direct weg als bondscoach van Curaçao: Dick Advocaat keert terug

Dick Advocaat gaat tóch naar het WK met Curaçao. Het Algemeen Dagblad meldt dat Fred Rutten zich, naar aanleiding van de soap van afgelopen week, heeft teruggetrokken als bondscoach van de WK-debutant.
Er is momenteel een soap gaande rondom de nationale ploeg van Curaçao. Advocaat stapte in februari per direct op om bij zijn zieke dochter te zijn, waarna Rutten het overnam. Nu het beter gaat met de dochter van De Kleine Generaal, werd er door verschillende mensen in de media geprobeerd om hem toch bondscoach te laten zijn op het WK van komende zomer.
Bondsvoorzitter Gilbert Martina liet vrijdag weten dat Rutten aan zal blijven, terwijl de spelers juist voor een terugkeer van Advocaat zouden zijn. Ook hoofdsponsor Corendon zou de vorige bondscoach graag terug willen en hebben besloten na het WK te stoppen als sponsor.
Maandag is bekend geworden dat Rutten de eer aan zichzelf houdt en per direct stopt als bondscoach van The Blue Wave. Door de ontstane soap heeft de oefenmeester, in samenspraak met Martina, besloten dat er een onwerkbare situatie is ontstaan.
Rutten heeft zelf ook gereageerd in een persbericht: "Ik betreur de ontstane situatie, maar ik wens iedereen veel succes. Er moet geen klimaat ontstaan waarbij de professionele relatie tussen spelers en stafleden op het spel wordt gezet. Daarom is het beter om een stap terug te doen."
Daardoor zit Advocaat op 14 juni in Houston gewoon op de bank tijdens het WK-duel met Duitsland, het eerste optreden van Curaçao ooit op het hoogste mondiale podium.
De ommekeer kwam niet uit de lucht vallen. Binnen de selectie leefde al langer het gevoel dat Advocaat moest terugkeren zodra zijn privésituatie dat toeliet. Toen eind april duidelijk werd dat de gezondheidssituatie van zijn dochter voldoende was verbeterd, groeide binnen de spelersgroep direct de wens om hem terug te halen.
In een emotioneel overleg met bondsvoorzitter Gilbert Martina maakten de internationals donderdagavond duidelijk hoe sterk dat gevoel leefde. Volgens de spelersraad wilden zij het WK uitsluitend ingaan met Advocaat aan het roer.
Die wens had volgens betrokkenen minder te maken met de verloren interlands tegen China en Australië in maart, maar vooral met de manier van werken onder Rutten. De voormalig trainer van onder meer PSV, Feyenoord en Schalke 04 had zijn technische staf uitgebreid met meerdere nieuwe gezichten, waaronder Arno van Zwam, Roel Coumans en Alessandro Schoenmaker. Ook teamarts Suzanne Huurman sloot aan. Binnen de selectie en de vaste staf verliep die samenwerking echter moeizaam.
Wat een rare reacties??? Ten eerste: Dick heeft ze op het WK gekregen, maar heeft voor zijn dochter gekozen toen die heel slecht ging. En ten tweede: niet Dick, maar de spelers zijn op de grond gaan liggen janken. Tja, lullig voor Rutten, maar het gaat nu weer goed met Dicks’ dochter, dus ik denk dat dit voor iedereen het beste is!
Dit is een uitkomst zonder winaars. Rutten is een hele nette trainer, je kan een hoop van hem vinden, maar in zijn gedrag en omgang kan je hem (vrijwel) niet op iets onfatsoenlijks betrappen. Hij is gewoon een nuchtere tukker, waar advocaat een heel ander type hagenees is. Ja, hij heeft ze naar het wk geleid en kent de groep op zijn duimpje, maar had zich er ook bij neergelegd dat hij niet naar het wk zou gaan omdat hij voor zijn dochter koos, wat elke vader hoort te doen. Het is geweldig dat het beter met haar gaat, dat zeker, maar je kan het eigenlijk niet maken om zo kort voor het hele gebeuren weer terug te keren. Alsof je een ontslagbrief bij je baas inlevert, die accepteren ze, je word ontslagen, ze stellen je opvolger aan en vervolgens wil je weer terugkeren. Nu heeft hij er zelf niet om gevraagd, maar het is geen mooie gang van zaken.
