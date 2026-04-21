Live voetbal 2

Dit is het virtuele schema voor de play-offs om Europees voetbal

21 april 2026, 18:29   Bijgewerkt: 18:42
Wout Weghorst / AZ
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Er wordt steeds meer duidelijk over de invulling van de play-offs om Europees voetbal. In de Eredivisie zijn nog lang niet alle beslissingen gevallen, maar op basis van de huidige stand valt al wel een virtueel schema te maken.

Wat staat op het spel in de play-offs?

De ploegen zullen strijden om het laatste ticket voor Europees voetbal. Het gaat om plaatsing voor de tweede voorronde van de Conference League in het seizoen 2026/27.

Wie spelen de play-offs?

Artikel gaat verder onder video

Wie er precies meedoen, hangt samen met de eindklassering van bekerwinnaar AZ. Mocht de club uit Alkmaar buiten de top vier eindigen, zoals nu het geval lijkt, dan gaan de nummers 5 tot en met 9 de play-offs in — met uitzondering van AZ zelf, dat als bekerwinnaar verzekerd is van een Europa League-ticket.

Op basis van de huidige ranglijst zou dat betekenen dat Ajax (5), FC Utrecht (7), sc Heerenveen (8) en FC Groningen (9) de play-offs ingaan, terwijl AZ als nummer 6 buiten die strijd blijft.

Hoe werken de play-offs?

De play-offs bestaan uit twee halve finales en een finale. In zowel de halve finales als de finale heeft de hoogst geëindigde club het thuisvoordeel. Bij een gelijkspel vindt een verlenging plaats en daarna desnoods een strafschoppenserie.

Ajax kan niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen, omdat Harry Styles rond die periode het stadion bezet houdt voor een concertreeks. Mogelijk wijken de Amsterdammers uit naar het stadion van Heracles Almelo of FC Volendam.

Wat is het virtuele schema?

Donderdag 21 mei*

Halve finale play-offs: Ajax – FC Groningen

Halve finale play-offs: FC Utrecht – sc Heerenveen

Zondag 24 mei

18.00 uur: Finale tussen de winnaars van de halve finales

* De halve finales worden gespeeld om 18.45 uur en 21.00 uur; in een later stadium wordt bekend welke wedstrijd op welk tijdstip wordt ingedeeld.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws