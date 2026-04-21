Dit is het virtuele schema voor de play-offs om Europees voetbal

Er wordt steeds meer duidelijk over de invulling van de play-offs om Europees voetbal. In de Eredivisie zijn nog lang niet alle beslissingen gevallen, maar op basis van de huidige stand valt al wel een virtueel schema te maken.

Wat staat op het spel in de play-offs?

De ploegen zullen strijden om het laatste ticket voor Europees voetbal. Het gaat om plaatsing voor de tweede voorronde van de Conference League in het seizoen 2026/27.

Wie spelen de play-offs?

Wie er precies meedoen, hangt samen met de eindklassering van bekerwinnaar AZ. Mocht de club uit Alkmaar buiten de top vier eindigen, zoals nu het geval lijkt, dan gaan de nummers 5 tot en met 9 de play-offs in — met uitzondering van AZ zelf, dat als bekerwinnaar verzekerd is van een Europa League-ticket.

Op basis van de huidige ranglijst zou dat betekenen dat Ajax (5), FC Utrecht (7), sc Heerenveen (8) en FC Groningen (9) de play-offs ingaan, terwijl AZ als nummer 6 buiten die strijd blijft.

Hoe werken de play-offs?

De play-offs bestaan uit twee halve finales en een finale. In zowel de halve finales als de finale heeft de hoogst geëindigde club het thuisvoordeel. Bij een gelijkspel vindt een verlenging plaats en daarna desnoods een strafschoppenserie.

Ajax kan niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen, omdat Harry Styles rond die periode het stadion bezet houdt voor een concertreeks. Mogelijk wijken de Amsterdammers uit naar het stadion van Heracles Almelo of FC Volendam.

Wat is het virtuele schema?

Donderdag 21 mei*

Halve finale play-offs: Ajax – FC Groningen

Halve finale play-offs: FC Utrecht – sc Heerenveen

Zondag 24 mei

18.00 uur: Finale tussen de winnaars van de halve finales

* De halve finales worden gespeeld om 18.45 uur en 21.00 uur; in een later stadium wordt bekend welke wedstrijd op welk tijdstip wordt ingedeeld.