'Vandaag Inside is slecht voor mijn gezondheid, maar ik wil wel aanschuiven'

21 april 2026, 17:05   Bijgewerkt: 17:31
Vandaag Inside met Wilfred Genee, Rene van der Gijp en Johan Derksen
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Vandaag Inside ontving vorige week Jesse Klaver in de studio en binnenkort volgt wellicht een partijgenoot van Progressief Nederland. Kamerlid Marjolein Moorman zou wel willen aanschuiven in de talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ontving Vandaag Inside de fractievoorzitters van de nodige grote partijen, maar ook daarna schuiven geregeld politici aan. Donderdag schoof Klaver voor het eerst aan. Partijgenoot Moorman, in de wandelgangen vaak genoemd als mogelijke toekomstige partijleider, ziet het ook wel zitten.

“Overal blijkt uit dat in alle talkshows de gasten vooral uit het rechtse spectrum uitgenodigd worden”, zegt Moorman in de VARAgids. “Ik ben opgegroeid met In de rooie haan en Achter het nieuws. Dat was een duidelijk links geluid. Op tv zie ik dat echte linkse geluid steeds minder. Ik mis dat.”

"Soms zijn talkshows slecht voor mijn gezondheid, Vandaag Inside bijvoorbeeld. Dat is meer een soort theater”, stelt ze. “En toch zou ik er gaan zitten als ik uitgenodigd zou worden. Als ik iets te vertellen heb, ja hoor. Ik zou het laf vinden om niet te gaan. En als het te seksistisch wordt, zeg ik er wat van.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

