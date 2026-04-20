Valentijn Driessen: 'Sven Mijnans moet naar PSV'

Valentijn Driessen is razend enthousiast over de ontwikkeling van . De journalist van De Telegraaf hoopt dat de middenvelder van AZ komende zomer naar PSV vertrekt.

Dat liet Driessen weten in het programma Vandaag Inside, nadat tafelgenoot René van der Gijp al vol lof sprak over de progressie van de Alkmaarder: "Hij draagt dat middenveld", stelde Van der Gijp. "Hij heeft een enorm loopvermogen, pikt zijn doelpunten mee en is niet te lui om het vuile werk op te knappen. Dat is precies wat je wil hebben."

Driessen sloot zich daar volledig bij aan: "Bij het Nederlands elftal heb je geen enkele complete middenvelder zoals hij. De drie factoren die jij (Van der Gijp, red.) opnoemt, heeft geen enkele huidige Oranje-klant. Alleen: dit is tegen NEC en niet tegen FC Barcelona", plaatste de journalist een kanttekening.

Driessen hoopt dat Mijnans komende zomer een stap omhoog maakt: "Ik denk dat hij naar PSV moet. Ze wilden hem al eerder hebben als vervanger van Joey Veerman. Het zou heel logisch zijn als PSV hem nu binnenhaalt; dan kan hij direct Champions League-ervaring opdoen."