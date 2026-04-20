Valentijn Driessen: 'Sven Mijnans moet naar PSV'

20 april 2026, 22:54   Bijgewerkt: 23:00
AZ-middenvelder Sven Mijnans
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Valentijn Driessen is razend enthousiast over de ontwikkeling van Sven Mijnans. De journalist van De Telegraaf hoopt dat de middenvelder van AZ komende zomer naar PSV vertrekt.

Dat liet Driessen weten in het programma Vandaag Inside, nadat tafelgenoot René van der Gijp al vol lof sprak over de progressie van de Alkmaarder: "Hij draagt dat middenveld", stelde Van der Gijp. "Hij heeft een enorm loopvermogen, pikt zijn doelpunten mee en is niet te lui om het vuile werk op te knappen. Dat is precies wat je wil hebben."

Driessen sloot zich daar volledig bij aan: "Bij het Nederlands elftal heb je geen enkele complete middenvelder zoals hij. De drie factoren die jij (Van der Gijp, red.) opnoemt, heeft geen enkele huidige Oranje-klant. Alleen: dit is tegen NEC en niet tegen FC Barcelona", plaatste de journalist een kanttekening.

Driessen hoopt dat Mijnans komende zomer een stap omhoog maakt: "Ik denk dat hij naar PSV moet. Ze wilden hem al eerder hebben als vervanger van Joey Veerman. Het zou heel logisch zijn als PSV hem nu binnenhaalt; dan kan hij direct Champions League-ervaring opdoen."

Vind jij dat Sven Mijnans klaar is voor een stap naar PSV?

Laden...
53 stemmen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Sven Mijnans

Sven Mijnans
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 26 jaar (9 mrt. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
26
10
2024/2025
AZ
30
6
2023/2024
AZ
30
4
2022/2023
AZ
15
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44

