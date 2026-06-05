FIFA verbiedt 20-jarige ‘Oranje-traditie’ bij WK-wedstrijden

Na een twintigjarige (!) reeks zal de welbekende Stadskanaal-vlag niet te zien zijn bij wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK. De typische verschijning bij Oranje-duels, gemaakt door de 73-jarige Gert Grimmius, mag van de FIFA niet mee de WK-stadions binnen.

Tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal is het een bekend fenomeen: de levensgrote Stadskanaal-vlag uit het Groningse Stadskanaal. Het spandoek van Grimmius is negen meter breed en hangt bij ieder Oranje-duel aan de tribune. Vaak is het doek te zien op televisie, maar dat zal tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet het geval zijn.

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Op het WK gelden aangescherpte regels. De vlag is te groot om op te hangen in de stadions. Tegenover De Telegraaf geeft de 73-jarige Grimmius tekst en uitleg over het besluit van de FIFA. “De aanvraag is afgewezen. Hartstikke balen natuurlijk. Maar goed, er zijn wel belangrijkere dingen. Het draait om het voetbal”, zegt de superfan van het Nederlands elftal.

Volgens de wereldvoetbalbond mogen alleen vlaggen van maximaal vier bij twee meter naar binnen in de stadions. De Stadskanaal-vlag is negen bij twee meter. “Meenemen heeft geen enkele zin. Dan zou er alleen ’Stadsk’ staan. Je kunt wel stoer doen, maar voor hetzelfde geld raak je de vlag kwijt. Daar heb ik helemaal geen zin in. Het is natuurlijk wel jammer, want inmiddels hoort de vlag erbij.”

Grimmius miste sinds 2006 geen enkel duel van Oranje, en de Stadskanaal-vlag dus ook niet. Daar komt na twintig jaar verandering in.