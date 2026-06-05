Grote zorgen om spitspositie Oranje: 'Hij heeft het niet waargemaakt'

Valentijn Driessen maakt zich zorgen om de spitspositie in het Nederlands elftal. In de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije (0-1) stelde 'de man in vorm' Donyell Malen teleur, volgens de Telegraaf-journalist het bewijs dat hij simpelweg kwaliteit tekort komt.
Malen beleefde sinds zijn winterse overstap van Aston Villa naar AS Roma misschien wel het beste halfjaar van zijn loopbaan. In twintig wedstrijden namens de Giallorossi was hij goed voor maar liefst vijftien doelpunten, waarmee hij een enorm aandeel had in het veiligstellen van een Champions League-ticket. Tegen Algerije mocht de aanvaller dan ook in de spits beginnen van Koeman. Vooral voor rust kreeg Malen grote kansen om Oranje op voorsprong te zetten, maar hij raakte eerst de paal en schoot niet veel later in kansrijke positie net naast. Twintig minuten voor tijd maakte hij uiteindelijk plaats voor Teun Koopmeiners.
In de podcast Kick-Off van De Telegraaf velt Driessen een hard oordeel over het optreden van Malen in De Kuip. "Of hij het waargemaakt heeft? Dat vind ik niet. Dan moet je er drie maken. Als je zulke grote kansen krijgt, dan moet je er drie maken", stelt de journalist. Volgens Driessen is aan Malen goed te zien dat spelen voor het Nederlands elftal een andere druk met zich meebrengt dan voor zijn club. "Dat heeft er denk ik wel mee te maken, dat hij die kansen mist."
Daarbij helpt de 'concurrentie' van Memphis Depay ook niet mee voor Malen, al weet Driessen nu al zeker dat de aanvaller van Corinthians in ieder geval het openingsduel op het WK niet vanaf de aftrap zal gaan meemaken. "Hij is absoluut niet wedstrijdfit, hij kan absoluut niet starten tegen Japan. Die loopt zó ver achter, dat zie je wel duidelijk. Dus Malen zal wel starten, maar ik denk dat het shirt van het Nederlands elftal het shirt is dat het zwaarst weegt van allemaal."
Driessens collega Mike Verweij vraagt zich hardop af of Malen niet gewoon 'pech' had tegen Algerije. "Hij heeft in Oranje natuurlijk best goede statistieken. Nu begint hij wel in de basis, dat zal wel anders zijn", stipt hij aan. Driessen denkt echter dat dat niet veel uitmaakt: "Daar geloof ik niet in, op dit niveau. Het is kwaliteit. Ja, hij komt drie keer in de positie om te scoren, geweldig", klinkt het cynisch. "Maar dan moet je scoren. Als je in positie komt als spits van het Nederlands elftal tegen Algerije en je vecht voor je basisplaats, dan moet je scoren. Dat is kwaliteit." Driessen zou zelf opteren voor een voorhoede met Malen op rechts, Cody Gakpo op links en Brian Brobbey als spits. "Maar Brobbey is geloof ik vijfde keus, want Wout Weghorst kwam er nog eerder in."
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Malen had idd minimaal 1 keer moeten scoren, maar ik denk niet dat je na 1 wedstrijd kan zeggen dat die het niet waargemaakt heeft. Koeman moet gewoon Malen en Brobbey voor de spitspositie inzetten, dan kunnen er nog leuke dingen gebeuren.
Malen gewoon opstellen en dan Brobbey erin als de eerste aanvallende wissel. Memphis kan minuten maken in de wedstrijd van de reserves tegen de Oezbekistan reserves. Maar die is geen serieuze optie om er tegen Japan in te komen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Malen had idd minimaal 1 keer moeten scoren, maar ik denk niet dat je na 1 wedstrijd kan zeggen dat die het niet waargemaakt heeft. Koeman moet gewoon Malen en Brobbey voor de spitspositie inzetten, dan kunnen er nog leuke dingen gebeuren.
Malen gewoon opstellen en dan Brobbey erin als de eerste aanvallende wissel. Memphis kan minuten maken in de wedstrijd van de reserves tegen de Oezbekistan reserves. Maar die is geen serieuze optie om er tegen Japan in te komen.