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Grote zorgen om spitspositie Oranje: 'Hij heeft het niet waargemaakt'

5 juni 2026, 10:14
Donyell Malen Nederland Algerije
Foto: © Imago
8 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Valentijn Driessen maakt zich zorgen om de spitspositie in het Nederlands elftal. In de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije (0-1) stelde 'de man in vorm' Donyell Malen teleur, volgens de Telegraaf-journalist het bewijs dat hij simpelweg kwaliteit tekort komt.

Malen beleefde sinds zijn winterse overstap van Aston Villa naar AS Roma misschien wel het beste halfjaar van zijn loopbaan. In twintig wedstrijden namens de Giallorossi was hij goed voor maar liefst vijftien doelpunten, waarmee hij een enorm aandeel had in het veiligstellen van een Champions League-ticket. Tegen Algerije mocht de aanvaller dan ook in de spits beginnen van Koeman. Vooral voor rust kreeg Malen grote kansen om Oranje op voorsprong te zetten, maar hij raakte eerst de paal en schoot niet veel later in kansrijke positie net naast. Twintig minuten voor tijd maakte hij uiteindelijk plaats voor Teun Koopmeiners.

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In de podcast Kick-Off van De Telegraaf velt Driessen een hard oordeel over het optreden van Malen in De Kuip. "Of hij het waargemaakt heeft? Dat vind ik niet. Dan moet je er drie maken. Als je zulke grote kansen krijgt, dan moet je er drie maken", stelt de journalist. Volgens Driessen is aan Malen goed te zien dat spelen voor het Nederlands elftal een andere druk met zich meebrengt dan voor zijn club. "Dat heeft er denk ik wel mee te maken, dat hij die kansen mist."

'Hij kan absoluut niet starten tegen Japan, hij loopt zó ver achter'

Daarbij helpt de 'concurrentie' van Memphis Depay ook niet mee voor Malen, al weet Driessen nu al zeker dat de aanvaller van Corinthians in ieder geval het openingsduel op het WK niet vanaf de aftrap zal gaan meemaken. "Hij is absoluut niet wedstrijdfit, hij kan absoluut niet starten tegen Japan. Die loopt zó ver achter, dat zie je wel duidelijk. Dus Malen zal wel starten, maar ik denk dat het shirt van het Nederlands elftal het shirt is dat het zwaarst weegt van allemaal."

'Brobbey is vijfde keus, Weghorst kwam er nog eerder in'

Driessens collega Mike Verweij vraagt zich hardop af of Malen niet gewoon 'pech' had tegen Algerije. "Hij heeft in Oranje natuurlijk best goede statistieken. Nu begint hij wel in de basis, dat zal wel anders zijn", stipt hij aan. Driessen denkt echter dat dat niet veel uitmaakt: "Daar geloof ik niet in, op dit niveau. Het is kwaliteit. Ja, hij komt drie keer in de positie om te scoren, geweldig", klinkt het cynisch. "Maar dan moet je scoren. Als je in positie komt als spits van het Nederlands elftal tegen Algerije en je vecht voor je basisplaats, dan moet je scoren. Dat is kwaliteit." Driessen zou zelf opteren voor een voorhoede met Malen op rechts, Cody Gakpo op links en Brian Brobbey als spits. "Maar Brobbey is geloof ik vijfde keus, want Wout Weghorst kwam er nog eerder in."

Wie zou jij tegen Japan in de spits zetten bij Oranje?

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Sebas
55 Reacties
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Sebas
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Wat kan die gast soms dom lullen. Malen (in vorm) is gewoon een topspits! Hij heeft alles van een topspits, hij is snel, fysiek sterk en technisch vaardig. Als hij nog iets rustiger voor de goal wordt dan is hij wereldtop.

Jopie14
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Jopie14
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@Sebas. Malen is top in de Serie A, en de Serie A geen top meer. 7 clubs in Europa in het afgelopen seizoen, en allemaal roemloos onderuit.

Sebas
55 Reacties
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Sebas
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Ik kijk niet alleen bij welke club hij speelt maar meer naar kwaliteiten en potentie. Malen heeft (bijna) alles voor een topspits, alleen iets rustiger voor de goal.

dilima1966
3.629 Reacties
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dilima1966
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Koeman hoeft wout Weghorst daar ook niet neer te zetten die raakt helemaal geen knikkers

Kicker
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Kicker
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Malen had idd minimaal 1 keer moeten scoren, maar ik denk niet dat je na 1 wedstrijd kan zeggen dat die het niet waargemaakt heeft. Koeman moet gewoon Malen en Brobbey voor de spitspositie inzetten, dan kunnen er nog leuke dingen gebeuren.

Lorenzo Chiquita
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Malen is niet ijskoud genoeg. Te lief ergens.

vleermuis
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vleermuis
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malen is waar koeman t mee moet doen hoor..maar als de spits al niet eens wisselt voor een spits weet ik t ook niet meer

Orient
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Orient
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Malen gewoon opstellen en dan Brobbey erin als de eerste aanvallende wissel. Memphis kan minuten maken in de wedstrijd van de reserves tegen de Oezbekistan reserves. Maar die is geen serieuze optie om er tegen Japan in te komen.

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Sebas
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Sebas
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Wat kan die gast soms dom lullen. Malen (in vorm) is gewoon een topspits! Hij heeft alles van een topspits, hij is snel, fysiek sterk en technisch vaardig. Als hij nog iets rustiger voor de goal wordt dan is hij wereldtop.

Jopie14
342 Reacties
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Jopie14
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@Sebas. Malen is top in de Serie A, en de Serie A geen top meer. 7 clubs in Europa in het afgelopen seizoen, en allemaal roemloos onderuit.

Sebas
55 Reacties
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Sebas
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Ik kijk niet alleen bij welke club hij speelt maar meer naar kwaliteiten en potentie. Malen heeft (bijna) alles voor een topspits, alleen iets rustiger voor de goal.

dilima1966
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dilima1966
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Koeman hoeft wout Weghorst daar ook niet neer te zetten die raakt helemaal geen knikkers

Kicker
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Kicker
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Malen had idd minimaal 1 keer moeten scoren, maar ik denk niet dat je na 1 wedstrijd kan zeggen dat die het niet waargemaakt heeft. Koeman moet gewoon Malen en Brobbey voor de spitspositie inzetten, dan kunnen er nog leuke dingen gebeuren.

Lorenzo Chiquita
303 Reacties
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Malen is niet ijskoud genoeg. Te lief ergens.

vleermuis
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vleermuis
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malen is waar koeman t mee moet doen hoor..maar als de spits al niet eens wisselt voor een spits weet ik t ook niet meer

Orient
174 Reacties
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159 Likes
Orient
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Malen gewoon opstellen en dan Brobbey erin als de eerste aanvallende wissel. Memphis kan minuten maken in de wedstrijd van de reserves tegen de Oezbekistan reserves. Maar die is geen serieuze optie om er tegen Japan in te komen.

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Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
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